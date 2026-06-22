Argelia y Jordania van por su primer triunfo en el grupo de Argentina: hora, TV y streaming

Argelia y Jordania saltarán a la cancha por la segunda fecha del Grupo J con una obligación: ganar para maquillar el debut con derrota en el Mundial 2026 , y el deseo de que haya un perdedor en el choque que horas antes jugarán Argentina y Austria en Dallas.

El partido se jugará en el Levi's Stadium de San Francisco a partir de las 00:00 del martes 28 de junio (hora argentina). A su vez, podrá verse en vivo por la señal de DSports, mientras que por streaming la transmisión irá a cargo de DGO y Paramount+.

Los Valientes vienen de caer por 2-1 el pasado 16 de junio en el debut por 3-1 ante Austria. Ese mismo día, los Zorros del Desierto fueron atropellados por la magia de Lionel Messi y su triplete.

La obligación de los dos se resume en 'ganar o ganar' y en el terreno de las probabilidades la primera opción parece tenerla Argelia por la mayor experiencia de sus jugadores frente a un rival que ha llegado a su primer Copa del Mundo con la promesa de fastidiarle la vida a muchos.

Dirigidos por el bosnio Vladimir Petkovi, ha llegado a la vigésima edición del Mundial con una plantilla en la que se destacan los experimentados Ibrahim Maza, Rayan Aït Nouri, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez y Mohamed Amoura.

Jordania quiere dar la sorpresa en un grupo con rivales muy complejos

Jordania, semifinalista de la última Copa Asiática, llega a su segundo partido con la sensación de que, superado el debut, lo peor ya pasó, y que en adelante cualquier logro será ganancia, según su entrenador, el marroquí Jamal Sellami.

Más segura en el rol defensivo de su juego, cree que si mantiene su ADN y encuentra en gran día a su estrella Mousa Al-Tamari y al punta Ali Olwan, cualquier cosa puede pasar.

Aunque la necesidad apremia, jordanos y argelinos se han permitido extender, al menos durante un partido más, la licencia para soñar.

Jordania perdió en su debut ante Austria. EFE

Las probables formaciones del partido

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.

Jordania: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar AlRashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.

Fuente: EFE