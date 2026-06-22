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Argelia y Jordania van por su primer triunfo en el grupo de Argentina: hora, TV y streaming

Ambas selecciones perdieron en el debut y chocan en un partido clave en San Francisco para soñar con los dieciseisavos del Mundial 2026.

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Argelia quiere reciperarse del golpazo con Argentina y enfrenta a Jordania por la fecha 2.

Argelia quiere reciperarse del golpazo con Argentina y enfrenta a Jordania por la fecha 2.

EFE

Argelia y Jordania saltarán a la cancha por la segunda fecha del Grupo J con una obligación: ganar para maquillar el debut con derrota en el Mundial 2026, y el deseo de que haya un perdedor en el choque que horas antes jugarán Argentina y Austria en Dallas.

El partido se jugará en el Levi's Stadium de San Francisco a partir de las 00:00 del martes 28 de junio (hora argentina). A su vez, podrá verse en vivo por la señal de DSports, mientras que por streaming la transmisión irá a cargo de DGO y Paramount+.

Los Valientes vienen de caer por 2-1 el pasado 16 de junio en el debut por 3-1 ante Austria. Ese mismo día, los Zorros del Desierto fueron atropellados por la magia de Lionel Messi y su triplete.

Messi le arruinó el estreno mundialista a Argelia con su histórico hat-trick

Lionel Messi, el rey de la cancha.

Lionel Messi, el rey de la cancha.

La obligación de los dos se resume en 'ganar o ganar' y en el terreno de las probabilidades la primera opción parece tenerla Argelia por la mayor experiencia de sus jugadores frente a un rival que ha llegado a su primer Copa del Mundo con la promesa de fastidiarle la vida a muchos.

Dirigidos por el bosnio Vladimir Petkovi, ha llegado a la vigésima edición del Mundial con una plantilla en la que se destacan los experimentados Ibrahim Maza, Rayan Aït Nouri, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez y Mohamed Amoura.

Jordania quiere dar la sorpresa en un grupo con rivales muy complejos

Jordania, semifinalista de la última Copa Asiática, llega a su segundo partido con la sensación de que, superado el debut, lo peor ya pasó, y que en adelante cualquier logro será ganancia, según su entrenador, el marroquí Jamal Sellami.

Más segura en el rol defensivo de su juego, cree que si mantiene su ADN y encuentra en gran día a su estrella Mousa Al-Tamari y al punta Ali Olwan, cualquier cosa puede pasar.

Aunque la necesidad apremia, jordanos y argelinos se han permitido extender, al menos durante un partido más, la licencia para soñar.

Jordania perdió en su debut ante Austria.

Jordania perdió en su debut ante Austria.

Las probables formaciones del partido

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.

Jordania: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar AlRashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.

Fuente: EFE

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