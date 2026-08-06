D'Onofrio criticó a Di Carlo por el manejo de los jugadores de River apartados: "Le dije 'te equivocaste, eso está mal'"

El expresidente millonario respaldó la renovación del plantel, pero cuestionó la forma en que el club manejó a los futbolistas separados del grupo principal.

Rodolfo D'Onofrio reveló que mantuvo una conversación con Stefano Di Carlo luego de la decisión de separar a varios futbolistas del plantel principal de River. El expresidente del club aseguró que le manifestó su desacuerdo al actual mandamás con la forma en que se ejecutó la medida y le transmitió su postura de manera directa.

Lejos de cuestionar la reestructuración deportiva, D'Onofrio aclaró que su objeción estuvo centrada exclusivamente en el traslado de los jugadores al predio de Cantilo. Incluso defendió esas instalaciones y rechazó las críticas que surgieron en torno a su estado.

"Ayer me reuní con él y le dije: 'Te equivocaste. Está mal eso'. El error fue llevarlos a ese lugar; lo normal y lógico era que entrenaran en el River Camp. Pero, ojo, que ese lugar de malo no tiene nada. Dentro de tres meses, va a estar entrenando ahí la Primera de River, el plantel superior. Es un lugar espectacular con la ventaja de que estás cerca de todos lados", afirmó durante una entrevista con Radio La Red.

RODOLFO D'ONOFRIO EN RADIO LA RED: "LE DIJE A DI CARLO QUE SE EQUIVOCÓ CON LOS JUGADORES DE CANTILO"



El ex presidente de River confirmó que se reunió con Stefano Di Carlo y que le manifestó que la forma en la cual apartó a 14 jugadores fue un error.



@gustavohlopez pic.twitter.com/K4vg2dhAAv — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) August 6, 2026 D’Onofrio respaldó la decisión deportiva, pero cuestionó las formas El dirigente que presidió River entre 2013 y 2021 insistió en que no le corresponde juzgar las decisiones de quienes hoy conducen el club. Sin embargo, sostuvo que una cosa es definir qué futbolistas dejan de formar parte del proyecto deportivo y otra muy distinta es cómo se implementa esa determinación.

"Yo diferencio la forma de la decisión, ahí no me cabe opinar porque no estoy en funciones. Si lo hacía con mucho respeto en la época de Gallardo, imaginate ahora. Como hincha puedo sentirlo, pero tengo los ojos y los oídos abiertos, y la gente de River ya llegó a un momento donde estaba convencida de que muchos de los jugadores apartados no podían jugar más en el club. Esa es la verdad. Y yo, que miraba los partidos, pensaba en qué jugadores habían traído y que no se adaptaban. Eso puede pasar, y como ocurre, tenés que hacer un cambio profundo, que es lo que están haciendo".