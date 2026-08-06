Rodrigo Isgró será titular ante Sudáfrica y lidera la presencia mendocina en Los Pumas

Rodrigo Isgró volverá a ser protagonista con Los Pumas . El entrenador Felipe Contepomi confirmó la formación para el amistoso de este sábado frente a Sudáfrica y el wing mendocino será titular en el encuentro que se disputará desde las 16 en el estadio José Amalfitani .

El jugador surgido de Mendoza Rugby Club regresará al equipo tras haberse perdido el último compromiso del Rugby Championship y será una de las principales cartas ofensivas del seleccionado argentino frente a los Springboks.

Contepomi apostó por una formación con varias modificaciones respecto a los últimos partidos. Entre las principales novedades sobresalen el regreso de Tomás Lavanini , quien volverá a vestir la camiseta argentina después de un año, el debut absoluto del pilar Francisco Moreno , la capitanía de Pablo Matera y la conducción de Santiago Carreras con la camiseta número 10.

Además de Isgró, Mendoza volverá a tener una importante representación en el seleccionado nacional. También integran la convocatoria Gonzalo Bertranou , Rodrigo Martínez y Facundo Cardozo , este último como jugador desarrollo.

El mendocino Rodrigo Isgró volverá a ser parte del XV titular de Los Pumas.

La formación de Los Pumas

Argentina jugará con Boris Wenger; Ignacio Ruiz y Francisco Moreno; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (capitán), Benjamín Grondona y Joaquín Moro; Simón Benítez Cruz y Santiago Carreras; Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

En el banco de suplentes estarán Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni.

El partido servirá como una exigente prueba para un plantel que combina experiencia y juventud, y para Isgró significará una nueva oportunidad de consolidarse como una de las piezas más importantes del seleccionado argentino en un año cargado de desafíos internacionales.