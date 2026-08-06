Rodrigo Isgró será titular ante Sudáfrica y lidera la presencia mendocina en Los Pumas
Felipe Contepomi confirmó el XV inicial para el amistoso de este sábado en Vélez. El wing formado en Mendoza Rugby volverá a jugar desde el arranque.
Rodrigo Isgró volverá a ser protagonista con Los Pumas. El entrenador Felipe Contepomi confirmó la formación para el amistoso de este sábado frente a Sudáfrica y el wing mendocino será titular en el encuentro que se disputará desde las 16 en el estadio José Amalfitani.
Rodrigo Isgró será titular ante Sudáfrica en Los Pumas
El jugador surgido de Mendoza Rugby Club regresará al equipo tras haberse perdido el último compromiso del Rugby Championship y será una de las principales cartas ofensivas del seleccionado argentino frente a los Springboks.
Contepomi apostó por una formación con varias modificaciones respecto a los últimos partidos. Entre las principales novedades sobresalen el regreso de Tomás Lavanini, quien volverá a vestir la camiseta argentina después de un año, el debut absoluto del pilar Francisco Moreno, la capitanía de Pablo Matera y la conducción de Santiago Carreras con la camiseta número 10.
Además de Isgró, Mendoza volverá a tener una importante representación en el seleccionado nacional. También integran la convocatoria Gonzalo Bertranou, Rodrigo Martínez y Facundo Cardozo, este último como jugador desarrollo.
La formación de Los Pumas
Argentina jugará con Boris Wenger; Ignacio Ruiz y Francisco Moreno; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (capitán), Benjamín Grondona y Joaquín Moro; Simón Benítez Cruz y Santiago Carreras; Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.
En el banco de suplentes estarán Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni.
El partido servirá como una exigente prueba para un plantel que combina experiencia y juventud, y para Isgró significará una nueva oportunidad de consolidarse como una de las piezas más importantes del seleccionado argentino en un año cargado de desafíos internacionales.