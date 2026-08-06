Celeste Puebla: la heroína de Las Pumas, entrenó los penales y se toma tres colectivos para cumplir su sueño

Atajó dos penales en la final frente a Godoy Cruz y fue una de las grandes responsables de que Las Pumas volvieran a consagrarse campeonas del fútbol femenino mendocino. Días después de la conquista, Celeste Puebla pasó por Titulares y Suplentes (MDZ) y contó cómo vivió una definición que, según confesó, llevaba tiempo imaginando.

La ex arquera de Argentino y Andes Talleres explicó que desde su llegada al club se propuso estar preparada para responder cuando el equipo la necesitara.

"Es algo que no lo tenía pensado. Me estoy preparando desde que llegué a Las Pumas. Era un club nuevo, un club importante y quería colaborar. Elegí entrenar para no pensar."

Puebla reconoció que, tras la semifinal frente a Gimnasia, comenzó a imaginar una posible definición desde los doce pasos.

"Después de la final con Gimnasia me costó dormir. Pasaba la noche imaginando jugadas."

Y esa preparación mental terminó siendo clave en la final.

"Los penales a mí me gustan mucho. Lo imaginé desde el día que conocí al rival de la final."

La arquera también recordó las sensaciones que vivió antes de la definición.

"Fue una mezcla de nervios y presión. Teníamos muchas ganas de jugar y de ganar. Lo único triste fue que, al jugar solo con público local, nuestras familias no pudieron disfrutarlo como correspondía."

El esfuerzo detrás del rendimiento

Más allá de su actuación en la final, Puebla también habló del sacrificio cotidiano que implica sostener el nivel competitivo.

La arquera vive en Luzuriaga y para asistir a cada entrenamiento debe tomar tres colectivos hasta Los Corralitos.

"Mi día es muy largo y hacemos mucho esfuerzo. Digo hacemos porque mi familia es fundamental; sin ellos no podría."

A pesar del cansancio, aseguró que nunca piensa en faltar.

"Trato de ir siempre a entrenar, aunque esté cansada o llueva. Eso lo aprendí de mis papás."

También contó que la pasión por el puesto viene de familia.

"En mi familia somos todos arqueros. A veces voy con mi papá a pelotear un rato al Parque o a algún espacio verde."

Con dos penales atajados en la final y un campeonato bajo el brazo, Celeste Puebla se consolidó como una de las figuras de Las Pumas y dejó en claro que detrás de una gran actuación hay muchas horas de trabajo, preparación y constancia.