La advertencia de Scaloni antes de enfrentar a Austria: "No hay partido fácil en este Mundial"

A horas del segundo partido de Argentina, Lionel Scaloni analizó el juego de Austria y remarcó los desafíos que está presentando esta edición del Mundial.

La Selección argentina jugará este lunes un duelo clave frente a Austria por la fecha 2 del Mundial 2026, el cual se disputará en Dallas. En caso de ganar, el vigente campeón del mundo se asegurará la clasificación a los dieciseisavos de final y, casi con seguridad, también el primer puesto del Grupo J.

Si bien el Wunderteam también ganó con autoridad en su debut frente a Jordania, se espera que la Albiceleste pueda imponerse sin demasiados problemas en Dallas. De todos modos, Lionel Scaloni no se confía y así lo dejó en claro este domingo durante la conferencia de prensa protocolar.

Las declaraciones de Lionel Scaloni en conferencia de prensa DSports "Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado, los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro", apuntó el DT oriundo de Pujato respecto del nivel del elenco europeo.

En ese sentido, hizo una pertinente advertencia: "Se está viendo en el Mundial es que no hay partido fácil. En la fase de grupos siempre ha sido un poco así, y a lo mejor este Mundial se está dando un poco más porque hay más partidos. Pero más allá de las sorpresas, yo creo que al final las grandes selecciones van a estar ahí, hay muchas además que pueden competir y sin ninguna duda que va a ser un Mundial difícil", remarcó.

Por otro lado, habló de la dificultad de seguir al día la enorme cantidad de encuentros que se juegan en esta edición del certamen: "Los partidos vemos todos los que podemos en directo. Y está bueno verlo, porque se aprenden un montón de cosas, continuamente vamos mirando situaciones. Y aparte nos gusta. Concentrado tampoco hay muchas más cosas para hacer, ja. Ver los partidos, hablar con los tuyos e intentar ver por dónde va el Mundial, que está un poco jodido saber por dónde va. Hay situaciones muy extrañas. Entonces, las estadísticas al final son bastante engañosas", relató.