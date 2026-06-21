La emotiva confesión de Enzo Fernández sobre Messi antes de Argentina-Austria

A horas de enfrentar a Austria, Enzo Fernández habló de su presente, de la confianza que le brinda Scaloni y de la admiración intacta que siente por Messi.

Enzo Fernández recordó la carta que le escribió a Messi y dejó una frase que emocionó a todos los hinchas argentinos.

Enzo Fernández atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Consolidado como una de las figuras de la Selección argentina y seguido de cerca por los grandes clubes de Europa, el mediocampista brindó una conferencia de prensa en la previa del duelo ante Austria y dejó una reflexión cargada de emoción sobre Lionel Messi.

La pregunta apuntó a aquella carta que le escribió al capitán en 2016, cuando el rosarino atravesaba uno de los momentos más difíciles de su relación con la Selección. Diez años después, ya como compañero y campeón del mundo a su lado, el volante del Chelsea reconoció que su visión cambió por completo.

La frase de Enzo Fernández sobre Messi que emocionó a los hinchas Enzo Fernández sobre lo que significa Messi. ESPN "Me acuerdo mucho de la carta, fue un momento difícil para todos los argentinos. Hoy en día le escribiría emocionalmente algo más, porque compartí mucho con él. Es una gran persona, un gran jugador. Hoy no me alcanzaría un libro para escribir todo lo que aprendí a su lado", expresó.

La declaración volvió a reflejar la admiración que siente Enzo por el capitán argentino, con quien compartió la conquista del Mundial de Qatar 2022 y ahora busca repetir la hazaña en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, destacó la influencia que tiene Messi dentro del campo de juego. "Ahora Leo nos da mucha libertad dentro del mediocampo. Me gusta mucho ser la base del equipo, tener contacto con la pelota y darle juego al equipo. Me siento muy cómodo al lado de Alexis", explicó.