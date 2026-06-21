Las reveladoras declaraciones de Briatore sobre Colapinto en medio de las dudas por el futuro de Alpine

El futuro de Franco Colapinto en Alpine continúa siendo objeto de análisis dentro de la escudería francesa . Mientras el piloto argentino transita su primera temporada completa en la Fórmula 1 , Flavio Briatore se refirió al presente de la alineación y dejó una serie de definiciones sobre el rendimiento de sus pilotos.

Colapinto viene de disputar el Gran Premio de Barcelona, séptima fecha del campeonato. Allí cruzó la meta en la octava posición, aunque una sanción posterior lo relegó al décimo puesto . Con ese resultado, alcanzó los 16 puntos y quedó ubicado en el 12° lugar de la clasificación de pilotos.

Además, Alpine ocupa actualmente la quinta posición en el Campeonato de Constructores con 57 unidades, impulsada por los resultados obtenidos tanto por el argentino como por Pierre Gasly.

En una entrevista publicada por el medio Auto Moto, Briatore se mostró conforme con el trabajo realizado por los pilotos de Alpine , aunque evitó dar garantías sobre el futuro de la alineación.

"Estamos satisfechos con nuestros pilotos", aseguró el italiano. Sin embargo, también remarcó que la evaluación es permanente dentro del equipo: "Al fin y al cabo, mi función es evaluar el potencial de nuestros pilotos actuales y, si es necesario, sustituirlos. Evaluaremos las oportunidades. Es una ley del mercado que se aplica a toda la escudería".

Briatore habló del presente de Franco Colapinto. Instagram @briatoreflavio

El asesor ejecutivo de Alpine agregó: "Ya veremos qué nos depara el futuro", una frase que mantiene abiertas las especulaciones sobre los próximos movimientos de la estructura francesa.

Más allá de esa cautela, Briatore destacó tanto el rendimiento de Gasly como el crecimiento mostrado por Colapinto durante la temporada. "Pierre es otra sorpresa. Al conocerlo, he aprendido a apreciarlo mucho. Es un piloto que demuestra un compromiso extraordinario", señaló sobre el francés.

El elogio para el piloto argentino

Al momento de referirse a Colapinto, Briatore reconoció las condiciones del argentino y destacó su evolución respecto de su primera experiencia dentro del equipo. "Franco tiene talento. Aún hay que evaluar con precisión lo que eso supone. Tenemos todo el tiempo necesario para hacerlo", afirmó.

El dirigente también puso el foco en la madurez que observó en el piloto de Pilar desde su llegada a Alpine. "Franco ha madurado mucho. Siempre le pregunto si tiene un hermano, porque el año pasado estaba irreconocible", comentó.

Flavio Briatore admite que le ha impresionado el comienzo de temporada de Pierre Gasly y Franco Colapinto, a quienes considera una «sorpresa»:



"Pierre es otra sorpresa. Al conocerlo, he aprendido a apreciarlo mucho. Es un piloto que demuestra un compromiso extraordinario.… pic.twitter.com/PB0KMwaFHP — Alpine Club (@alpineclub_esp) June 19, 2026

Las declaraciones llegan en un contexto en el que distintos rumores siguen vinculando a otros pilotos con la escudería francesa, aunque desde Alpine no hubo anuncios oficiales sobre cambios en la alineación.

Cómo sigue la temporada para Colapinto

Mientras continúan las evaluaciones internas, Colapinto afrontará las próximas carreras con el objetivo de seguir sumando puntos y consolidar su rendimiento en la categoría.

El argentino ya consiguió sus mejores resultados del año con el sexto puesto en Canadá y el séptimo lugar en Miami, actuaciones que le permitieron mantenerse dentro de los primeros puestos de la zona media del campeonato.

Por ahora, el futuro sigue abierto. Sin embargo, las palabras de Briatore dejaron una señal clara: Alpine valora el crecimiento mostrado por Colapinto durante la temporada y continuará observando su evolución antes de tomar una decisión definitiva.