En el grupo de Argentina, Austria venció 3-1 a Jordania en un entretenido y picante partido

Luego de lo que fue el espectacular debut victorioso de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026 , Austria se impuso por 3-1 sobre Jordania en un entretenido choque para que dio cierre a la fecha 1 del Grupo J en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Envalentonado, quizá, por el sorprendente empate 0-0 que Cabo Verde logró ante la campeona de Europa, España , el conjunto jordano, otro debutante en una fase final de esta Copa del Mundo , salió dispuesto a prolongar la revolución de los modestos.

Algo más sencillo cuando se cuenta con un jugador como Mousa Al-Tamari, que se olvidó de las disputas que ha mantenido con su entrenador sobre dónde situar la línea de presión y se dedicó a lo que mejor sabe: aparecer una y otra vez por todo el frente de ataque

Pero si la velocidad del extremo del Rennes francés no fue ninguna sorpresa para nadie, más inesperado fue el descaro del joven Odeh Fakhoury, que a los diecisiete minutos estuvo a punto de abrir el marcador con un potente disparo desde la frontal del área que obligó a lucirse al guardameta austriaco Alex Schlager.

Nada pudo hacer, sin embargo, el arquero jordano Yazzed Abu Laila por impedir que cuatro minutos más tarde, a los 20', el centrocampista Romano Schimd estableciese el 1-0 con un espectacular derechazo desde la medialuna del área y poner así el 1-0 del Wunderteam. Un gol que, lejos de amilanar a los Bravos, los llevó a dar un paso adelante y arrebatar el control del partido a una Austria que, pese a su ventaja en el marcador, nunca pareció cómoda.

Alowan y otro golazo para el empate de Jordania

Jordania empató ante Austria con un golazo TyC Sports

De hecho, Jordania dispuso antes de llegar al descanso de dos claras ocasiones para igualar la contienda, pero si a los 22 minutos el travesaño impidió que el cabezazo de Ali Olwan acabase en gol, en el 34' fue el cancerbero Schlager quien evitó el tanto del delantero jordano.

Sin embargo, nada ni nadie pudo impedir que a la tercera el atacante árabe acabase por introducir finalmente el balón en el arco y establecer el 1-1 al culminar a los 50 minutos un veloz contragolpe con un potente y preciso disparo. Un inesperado panorama al que el preparador austríaco Ralf Rangnick trató de dar la vuelta con un triple cambio al que sumar al que ya realizó nada más concluir el descanso con la entrada al terreno de juego de Marko Arnautovic.

El gol en contra de Al-Arab para el 2-1 de Austria

El gol en contra de Al-Arab para el 2-1 de Austria DSports

Poco tardó el delantero del Estrella Roja en confirmar su fama de goleador tras aprovechar una mala salida del portero Abu Laila después de un saque de esquina para firmar a los sesenta y ocho minutos el 2-1 para el elenco europeo. Gol que nunca subió al marcador tras comprobarse en las imágenes de vídeo que el jugador austríaco Stefan Posch tocó el balón con el brazo antes de ceder el balón a Arnautovic.

Pero ya nada podía parar a Austria, que a los 76 minutos volvió a explotar los problemas de Jordania con el juego aéreo en un nuevo centro lateral que Yazan Alarab, uno de los destacados en el equipo árabe, introdujo en su propia portería para poner las cosas, ahora sí, 2-1.

El gol de penal de Arnautovic para el 3-1 de Austria

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2067127417303371826?s=20&partner=&hide_thread=false ARNAUTOVIC CAMBIÓ EL PENAL POR GOL



El delantero del Inter provocó la pena máxima y se hizo cargo de la ejecución: Austria le gana 3-1 a Jordania. #FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/meMVivoZ67 — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Una desdichada acción que pareció acabar con las opciones de una Jordania que, cada vez más cansada, concedió en el tiempo de prolongación todo lo que no había concedido en el resto del encuentro, lo que no desaprovechó Austria para engordar el marcador con un gol de penal superados los 100 minutos de juego y sentenciar así el 3-1 final.

Fuente: EFE

El minuto a minuto de Austria - Jordania

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