Con doblete de Haaland, Noruega se estreno con un contudente 4-1 a Irak
Erling Haaland no decepcionó en su debut absoluto en Mundiales y encaminó el triunfazo de los Vikingos Rojos contra los asiáticos por el Grupo I.
La Selección de Noruega tuvo un estreno ideal venciendo cómodamente 4-1 a Irak por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. De la mano de Erling Haaland, que marcó un doblete, los Vikingos Rojos se subiaron a la cima junto con Francia, que más temprano le ganó a Senegal por el mismo resultado.
El 1-0 de Noruega en los pies de Haaland
Irak encontró rápido el 1-1
Haaland aprovechó el error en defensa y firmó su doblete
Ostigard, de cabeza, empezó a liquidar la historia para Noruega
El gol en contra de Irak para el 4-1 definitivo
Nota en construcción...
El minuto a minuto de Irak - Noruega
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