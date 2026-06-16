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Con doblete de Haaland, Noruega se estreno con un contudente 4-1 a Irak

Erling Haaland no decepcionó en su debut absoluto en Mundiales y encaminó el triunfazo de los Vikingos Rojos contra los asiáticos por el Grupo I.

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Con Haaland y compañía, Noruega debutó con un triunfo clave contra Irak en Boston.&nbsp;

Con Haaland y compañía, Noruega debutó con un triunfo clave contra Irak en Boston. 

EFE

La Selección de Noruega tuvo un estreno ideal venciendo cómodamente 4-1 a Irak por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. De la mano de Erling Haaland, que marcó un doblete, los Vikingos Rojos se subiaron a la cima junto con Francia, que más temprano le ganó a Senegal por el mismo resultado.

El 1-0 de Noruega en los pies de Haaland

Haaland marcó el 1-0 de Noruega.

Haaland marcó el 1-0 de Noruega.

Irak encontró rápido el 1-1

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Haaland aprovechó el error en defensa y firmó su doblete

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Ostigard, de cabeza, empezó a liquidar la historia para Noruega

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El gol en contra de Irak para el 4-1 definitivo

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Nota en construcción...

El minuto a minuto de Irak - Noruega

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