Con doblete de Haaland, Noruega se estreno con un contudente 4-1 a Irak

Erling Haaland no decepcionó en su debut absoluto en Mundiales y encaminó el triunfazo de los Vikingos Rojos contra los asiáticos por el Grupo I.

Con Haaland y compañía, Noruega debutó con un triunfo clave contra Irak en Boston.

La Selección de Noruega tuvo un estreno ideal venciendo cómodamente 4-1 a Irak por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. De la mano de Erling Haaland, que marcó un doblete, los Vikingos Rojos se subiaron a la cima junto con Francia, que más temprano le ganó a Senegal por el mismo resultado.

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