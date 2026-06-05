Molesto, el DT de Austria lanzó una advertencia para el grupo de Argentina: "Muchos todavía no nos tienen en cuenta"

Ralf Rangnick, entrenador de la Selección de Austria, lanzó una firme advertencia a la Albiceleste y todos sus rivales del Grupo J en la Copa del Mundo.

Austria afrontará el Mundial 2026 con el desafío de volver a ser protagonista en una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick llega sin grandes estrellas, aunque contará con el liderazgo de David Alaba, quien atraviesa la etapa final de su vínculo con Real Madrid. Además, la selección europea sufrió una baja sensible en la previa del torneo con la lesión de Christoph Baumgartner, una de sus principales figuras, que quedó descartado para la competencia.

En cuanto a la preparación, los austríacos vienen de vencer por 1-0 a Túnez en un amistoso y todavía tienen pendiente un último ensayo frente a Guatemala antes del debut mundialista. Si bien no aparecen entre los candidatos ni generan demasiadas expectativas a nivel internacional, Rangnick confía en el potencial de su equipo y aseguró que tienen argumentos para dar el golpe. Argentina, que se cruzará con Austria en el Grupo J, ya sabe que tendrá enfrente a un rival dispuesto a desafiar los pronósticos.

La firme advertencia del DT de Austria para el grupo de Argentina en el Mundial “Habrá que sorprender a todos, porque muchas selecciones todavía no nos tienen en cuenta”, lanzó en primera instancia. “Nos hemos ganado de nuevo el cariño de los hinchas, especialmente por nuestro estilo de juego. Porque jugamos de forma muy proactiva, tanto con el balón como sin él. Y también porque se siente un gran espíritu de equipo”, añadió el DT que supo conquistar tres títulos con el Schalke 04 en Alemania y que tuvo un breve paso por Manchester United en la temporada 2021/2022. Austria le ganó 1-0 a Corea del Sur con gol de Marcel Sabitzer, jugador del Borussia Dortmund. Austria buscará dar el golpe en el Mundial 2026 e intentará ganarle a la Selección argentina. Foto: EFE

Austria ya se encuentra instalada en Santa Bárbara, California, donde lleva adelante la etapa final de su preparación para el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick ajusta los últimos detalles de cara a su debut frente a Jordania, previsto para el 17 de junio en San Francisco, aunque en el horizonte también aparece uno de los compromisos más exigentes de la fase de grupos: el duelo ante la Selección argentina, programado para seis días después.