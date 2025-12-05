La mirada de Ralf Rangnick, el DT de Austria, sobre Messi y la Selección argentina: "Es el rival más..."

Austria volverá a disputar un Mundial después de 28 años y su DT dejó un mensaje claro sobre lo que espera de la fase de grupos.

El entrenador de la selección de Austria es el alemán Ralf Rangnick. El DT de 67 años asumió en abril del 2022. Foto: captura de TV.

La selección de Austria será uno de los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026 y apunta a ser una de las sorpresas de Europa. El equipo albirrojo, que regresa a una Copa del Mundo después de 28 años (Francia 1998 fue la última), afrontará el torneo con una mezcla de ilusión y prudencia ante un grupo exigente.

Ralf Rangnick, el entrenador alemán que conduce al seleccionado europeo, fue directo al analizar el sorteo. “Es el rival más difícil que nos podía tocar del bombo 1. Estoy contento con el sorteo y con el grupo, deberíamos llegar a dieciseisavos, tenemos tiempo para prepararnos y no tenemos que esperar hasta marzo para conocer a ningún oponente”, afirmó sobre la presencia de la Argentina en el camino.

La advertencia de Ralf Rangnick sobre la Selección argentina El DT de Austria habló sobre la Selección argentina El DT de Austria habló sobre la Selección argentina. TyC Sports El DT también habló de Argelia, otro de los rivales de la zona. “De Argelia conozco al entrenador, no tenemos que distraernos con los partidos de marzo, sino enfocarnos en los de junio. La llave de nuestro equipo es el espíritu de grupo, ya demostramos que no sólo podemos estar al nivel de los mejores equipos, sino también vencerlos”, comentó con confianza.

Rangnick dejó en claro que su plantel entiende el desafío que representa enfrentar a la Albiceleste. “Sabemos lo que significa enfrentar a un rival como Argentina, pero vamos a competir”, subrayó al analizar el perfil del vigente campeón del mundo.