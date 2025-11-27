Portugal hace historia en Qatar: se consagró campeón del Mundial Sub 17

La selección juvenil de Portugal derrotó 1-0 a Austria en la final. Anísio Cabral convirtió el gol decisivo tras revisión del VAR.

Portugal se proclamó campeón del Mundial Sub 17 por primera vez en su historia luego de vencer 1-0 a Austria en la final disputada en el Estadio Internacional Khalifa, en Doha. El tanto del triunfo lo marcó Anísio Cabral, una de las figuras del torneo, en un partido que definió a un nuevo campeón en la categoría.

La acción decisiva llegó a los 32 minutos, cuando Cunha Duarte envió un centro desde la derecha que Cabral conectó dentro del área. El festejo quedó en suspenso hasta que el árbitro revisó la jugada y confirmó, mediante el VAR, que el atacante no estaba en fuera de juego. El gol, además, fue el séptimo del torneo para Anísio, quien quedó a uno del austríaco Johannes Moser, ganador de la Bota de Oro.

Un gol de Anísio Cabral consagra a Portugal en el Mundial Sub-17 Un gol de Anísio Cabral consagra a Portugal en el Mundial Sub-17 El delantero, de apenas 17 años, es considerado una de las grandes promesas del fútbol portugués y una “joya” del filial del Benfica, donde lo dirige José Mourinho. Su tanto terminó siendo determinante en un encuentro parejo y de escasas situaciones de gol. Austria tuvo su oportunidad más clara a los 85 minutos, cuando Daniel Frauscher estrelló un remate contra el palo derecho de Romário Cunha, pero no logró igualar el marcador, según consignó EFE.

Campaña histórica para Portugal Con este triunfo, Portugal finalizó un recorrido sólido y superó su mejor actuación previa, el tercer puesto alcanzado en Escocia 1989. Austria, que también buscaba su primer título en la categoría, cerró una participación histórica pese a la derrota. La final se disputó ante unos 30.000 espectadores y contó con el arbitraje del peruano Bruno Pérez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1994113076027904188&partner=&hide_thread=false La fiesta del campeón. #U17WC pic.twitter.com/cSc58R49F8 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) November 27, 2025 Ficha técnica Portugal (1): Romário Cunha; Banjaqui, Chelmik, Furtado, José Neto; Quintas (Soares, 77’), Bernardo Lima; Duarte Cunha (Aragao, 66’), Mateus Mide (Verdi, 77’), Stevan Manuel (Pereira, 66’); Anísio (Neto, 89’).