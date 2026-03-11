En vivo: con Messi buscando su gol 900, Inter Miami iguala 0-0 con Nashville por la Concachampions
Además del inicio de la serie entre Inter Miami y Nashville, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, que está a un paso de otra marca histórica.
Inter Miami empata sin goles frente a Nashville SC en el Geodis Park, por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions). El equipo dirigido por Javier Mascherano buscará un buen resultado en el arranque de la serie.
Sin embargo, la gran expectativa gira en torno a Lionel Messi, que llega al encuentro con 899 goles en su carrera profesional. Si convierte, el capitán de la Selección argentina alcanzará la histórica cifra de 900 tantos.
Noticia en construcción.