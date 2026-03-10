El picante mensaje de Cristiano Ronaldo al periodista anti Messi que peleará ante Gastón Edul en La Velada

En la presentación oficial del combate, el español Edu Aguirre reveló la tajante frase que le dijo su amigo CR7 al enterarse del combate contra el argentino.

La cuenta regresiva para La Velada del Año 6 ya empezó y uno de los cruces que más expectativa genera tiene presencia argentina. Gastón Edul, periodista de TyC Sports, se subirá al ring para enfrentar a su colega español Edu Aguirre, conocido por muchos por ser hater de Lionel Messi y por su vínculo cercano con Cristiano Ronaldo.

La pelea se realizará el 25 de julio en Sevilla y ya empezó a calentarse desde la presentación oficial, en la que se develaron los diez combates que tendrá el evento. Allí, el panelista del popular programa El Chiringuito reveló una charla que tuvo recientemente con su amigo CR7 en relación a su pelea.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Edu Aguirre, el anti Messi que peleará contra Edul en la Velada Según contó Aguirre, la reacción del legendario delantero portugués fue tan directa como contundente. Al escuchar sobre el combate con Edul, el ex Real Madrid y actual jugador del Al Nassr y le dejó un único mensaje: “Aplástalo”.

Gastón Edul peleará en la Velada del Año 6 contra Edu Aguirre, periodista español anti Messi y amigo de Ronaldo. Gastón Edul peleará en la Velada del Año 6 contra Edu Aguirre, periodista español anti Messi y amigo de Ronaldo. Video: @infoLaVelada Del otro lado, el periodista argentino tampoco esquivó el cruce y dejó claro que está listo para representar a la Argentina. Incluso apareció en la presentación con una remera de las Islas Malvinas, lo que generó una fuerte reacción del público.