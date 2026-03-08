Lionel Messi quedó a un gol de los 900: a cuántos está de Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1.000
Lionel Messi anotó en la victoria de Inter Miami sobre DC United el gol N° 899 de su carrera profesional y recortó distancias con Cristiano Ronaldo.
En medio de la polémica por su controvertida reunión y foto con Donald Trump en la Casa Blanca -y la utilización política que el presidente estadounidense hizo de la misma en plena escalada bélica-, Lionel Messi continúa haciendo lo que mejor sabe hacer: jugar a la pelota, marcar golazos y seguir agrandando (todavía más) su leyenda y estadísticas.
Este sábado por la noche, Inter Miami venció 2-0 al DC United en Washington por la tercera fecha de la MLS 2026. Rodrigo De Paul abrió el marcador al minuto 17, mientras que a los 27' la Pulga estiró la ventaja con una gran definición de zurda. Un tanto importante no solo porque ayudó a su equipo a quedarse con los tres puntos, sino que además lo hizo quedar al borde una importantísima cifra para su contador personal.
El golazo de Messi en la victoria de Inter Miami contra DC United
Es que el de ayer fue su gol N° 899, lo que lo deja apenas a un grito de los 900. Dadas las peculiaridades defensivas del campeonato estadounidense, es de esperar que pueda alcanzar dicha cifra más temprano que tarde y tendrá una muy pronta oportunidad, ya que este miércoles 11 de marzo las Garzas visitarán a Nashville SC desde las 20.30 por la ida de los octavos de final de la Concachampions.
Leo llegó a esta cifra en 1.140 partidos disputados (un promedio de 0,789 goles por partido) con las cuatro camisetas que defendió a lo largo de su carrera. En el desglose, contabiliza unas 672 anotaciones con Barcelona, 32 con el París Saint-Germain, 80 con Inter Miami y 115 con la Selección argentina.
Cristiano Ronaldo está en carrera por los 1.000 goles
Con el de anoche, Messi quedó también a 66 gritos de su más grande competidor: Cristiano Ronaldo. El portugués de 41 años, que juega probablemente la última o anteúltima temporada de su carrera profesional, acumula 965 goles en 1.312 encuentros disputados (promedio de 0,736), y está a tan solo 35 redes infladas de la histórica cifra de 1.000. En una liga también generosa para los delanteros como la saudí, es de esperar que el Bicho pueda alcanzarla y convertirse el primero en hacerlo de manera oficial.