Lionel Messi quedó a un gol de los 900: a cuántos está de Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1.000

Lionel Messi anotó en la victoria de Inter Miami sobre DC United el gol N° 899 de su carrera profesional y recortó distancias con Cristiano Ronaldo.

En medio de la polémica por su controvertida reunión y foto con Donald Trump en la Casa Blanca -y la utilización política que el presidente estadounidense hizo de la misma en plena escalada bélica-, Lionel Messi continúa haciendo lo que mejor sabe hacer: jugar a la pelota, marcar golazos y seguir agrandando (todavía más) su leyenda y estadísticas.

Este sábado por la noche, Inter Miami venció 2-0 al DC United en Washington por la tercera fecha de la MLS 2026. Rodrigo De Paul abrió el marcador al minuto 17, mientras que a los 27' la Pulga estiró la ventaja con una gran definición de zurda. Un tanto importante no solo porque ayudó a su equipo a quedarse con los tres puntos, sino que además lo hizo quedar al borde una importantísima cifra para su contador personal.

El golazo de Messi en la victoria de Inter Miami contra DC United Golazo de Lionel Messi para el 2-0 de Inter Miami Golazo de Lionel Messi para el 2-0 de Inter Miami @MLSes Es que el de ayer fue su gol N° 899, lo que lo deja apenas a un grito de los 900. Dadas las peculiaridades defensivas del campeonato estadounidense, es de esperar que pueda alcanzar dicha cifra más temprano que tarde y tendrá una muy pronta oportunidad, ya que este miércoles 11 de marzo las Garzas visitarán a Nashville SC desde las 20.30 por la ida de los octavos de final de la Concachampions.

Leo llegó a esta cifra en 1.140 partidos disputados (un promedio de 0,789 goles por partido) con las cuatro camisetas que defendió a lo largo de su carrera. En el desglose, contabiliza unas 672 anotaciones con Barcelona, 32 con el París Saint-Germain, 80 con Inter Miami y 115 con la Selección argentina.