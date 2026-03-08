Durísima crítica de un excompañero a Messi, Neymar y Mbappé, con quienes jugó en el PSG: "Cuando tres jugadores no corren..."

Una actual figural del PSG, que compartió plantel con Messi y compañía, dejó una fuerte frase al explicar por qué el equipo no pudo alcanzar su máximo nivel.

El tridente que formaron Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en el PSG fue uno de los proyectos más rutilantes que tuvo la élite europea en los últimos años. Sin embargo, con el tiempo también quedó instalado el debate sobre por qué ese equipo lleno de figuras no logró dominar el continente como muchos imaginaban.

Y uno que estuvo adentro del vestuario se animó a analizarlo sin muchas vueltas: Vitinha, quien hoy en día es una de las máximas figuras del equipo que dirige Luis Enrique y uno de los mejores del mundo en el puesto. En primera instancia, el volante portugués dejó en claro lo que significó para él compartir cancha con semejantes cracks.

“Fue un privilegio haber compartido vestuario, campo con ellos, haber aprendido cosas. Realmente son jugadores aparte, son extraterrestres, son estrellas, perciben cosas que nosotros no percibimos”, contó en una entrevista para el Canal 11 de Portugal.

El dardo de Vitinha al PSG de Lionel Messi y las estrellas Pero después de esa primera declaración llegó el análisis más picante. “Eso no significa que siempre sea lo mejor para el equipo. Y eso es lo que terminó sucediendo. Especialmente con tres de ellos haciendo eso, creo que se vuelve difícil. El fútbol actual es cada vez más competitivo. Cualquier equipo que lucha por el descenso sabe organizarse y complicarle la vida al rival. Y eso hace que sea muy difícil en el fútbol actual que uno, dos o tres jugadores no corran", sentenció, sin pelos en la lengua.

El golazo de Vitinha para el 2-0 del PSG ante el Atlético.jpg Vitinha habló sobre lo que significó jugar con Messi, Mbappé y Neymar en PSG y les lanzó un dardo a todos ellos. Según explicó Vitinha, ahora el equipo se mueve mucho mejor, con todos los jugadores comprometidos en la parte defensiva. “Ves a los extremos corriendo tras el lateral cuando atacan. Ves a (Ousmane) Dembélé y a Gonçalo Ramos subiendo a defender en nuestra área y siendo los primeros en presionar arriba”, remarcó.