La confesión de Gianluigi Donnarumma sobre qué fue lo que más le sorprendió de Lionel Messi en el PSG

El arquero del Manchester City reveló detalles de la gran relación que forjó con el 10 durante su estadía en Francia, donde fueron compañeros por dos temporadas.

Si bien su paso por el fútbol francés no fue el esperado, no hay dudas de que Lionel Messi dejó una huella marcada en el PSG. Al menos así lo expresó Gianluigi Donnarumma, el arquero italiano que ahora se desempeña en el Manchester City y con quien el 10 supo forjar una gran relación.

El de los guantes coincidió con la Pulga durante dos temporadas en París, desde su llegada en 2021 hasta el momento de su partida a Inter Miami. Ya instalado en Inglaterra, el surgido en el Milan que debutó con 16 años recordó aquella etapa como una de las mejores de su carrera.

Las declaraciones de Donnarumma rindiéndose ante la figura de Lionel Messi En ese sentido, fue contundente al describir lo que significó convivir con el campeón del mundo. “Fue fantástico. Es uno de los mejores de la historia del fútbol", sentenció. Luego de los elogios, el italiano dejó de lado lo futbolístico y habló sobre el costado humano de Messi.

El abrazo fraternal de Gianluigi Donnarumma con Lionel Messi, excompañeros en PSG.jpg El abrazo fraternal de Gianluigi Donnarumma con Lionel Messi luego de la victoria del PSG ante Inter Miami en el Mundial de Clubes. EFE "Lo que me sorprendió fue lo increíble que es como persona, además de futbolista. Es el mejor de todos, una persona fantástica, un gran hombre", confesó, destacando su humildad por sobre todas las cosas. Y viniendo de una figura mundial como Donnarumma, el reconocimiento toma un significado importante.