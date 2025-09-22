Balón de Oro: en qué puesto quedó Dibu Martínez en el Trofeo Yashin 2025, tras ganarlo dos veces al hilo

Emiliano Martínez, que venía de ganar el premio al mejor arquero en 2023 y 2024, estuvo nominado entre los diez mejores para la edición 2025. En qué lugar finalizó.

Este lunes se llevó cabo la entrega del Balón de Oro 2025. Entre los distintos premios en juego a lo largo de la gala, estaba el Trofeo Yasshin al mejor arquero de la última temporada, el cual Emiliano Martínez había ganado en dos oportunidades de manera consecutiva en 2023 y 2024.

Sin embargo, en esta oportunidad, el campeón del mundo con la Scaloneta no tuvo la misma suerte. Tras una temporada no mala pero sí complicada con el Aston Villa, formó parte de la terna, pero el galardón le fue entregado a Gianluiggi Donnarumma, que tuvo un año de ensueño con el Paris Saint-Germain.

Gianluigi Donnarumma ganó el Trofeo Yashin 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ballondor/status/1970211943396057430&partner=&hide_thread=false GIANLUIGI DONNARUMMA IS THE 2025 YACHINE TROPHY WINNER! He already won it in 2021! #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/VZDneX87N3 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El marplatense, en tanto, quedó en la octava posición, por debajo de Jan Oblak (7°), del Atlético de Madrid, y encima de Lucas Chevalier (9°), hoy en el PSG, pero que venía de atajar en el Lille francés. En el podio, por debajo del italiano, quedaron Allison Becker (2°), del Liverpool, y Yann Sommer (3°), del Inter de Milán.

Además, con esta consagración, Donnarumma, que ya lo había ganado en 2021, igualó al Dibu Martínez como el máximo ganador del trofeo Yashin con dos premios cada uno. El galardón, que comenzó a entregarse en 2019, fue otorgado también a Alisson en la primera edición y a Thibaut Courtois en 2022.