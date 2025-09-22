La insólita reacción de Luis Enrique en la conferencia de prensa al opinar quién debe ganar el Balón de Oro

El debate sobre quién debe quedarse con el Balón de Oro se resolverá este lunes en París. La gala tendrá como máximos favoritos a Ousmane Dembélé , Lamine Yamal y el propio Vitinha, todos protagonistas de una temporada histórica.

En medio de esa expectativa, el DT del PSG , Luis Enrique , sorprendió en la conferencia previa al clásico contra Marsella. Cuando le preguntaron por el premio, el asturiano no dudó en defender a su jugador de una manera muy particular.

“Solo hay una canción y esa es: Ousmane, Balón de Oro ; Ousmane, Balón de Oro ”, cantó Luis Enrique ante los medios, provocando la risa generalizada de los periodistas presentes.

Luego, entre risas, aclaró: “Solamente suena esa canción en mi cabeza cada vez que me preguntan sobre el tema”.

Los números de Dembélé avalan la postura de su DT: 35 goles, 14 asistencias en 53 partidos y pieza clave del póquer de títulos del PSG, que levantó Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa.

La definición promete ser histórica. Si Lamine Yamal se impone, con apenas 18 años y dos meses, se convertirá en el ganador más joven de la historia, destronando a Ronaldo Nazário (21 años y 3 meses).

La expectativa es total y el ganador se conocerá de la mano de Ronaldinho, encargado de abrir el sobre en una gala que ya tiene a todos expectantes.