La fuerte crítica del DT de Palmeiras a días de la revancha ante River: "Pregúntenles a los expertos"

Abel Ferreira, DT del Palmeiras, lanzó una durísima críticia a la CBF tras la victoria por 4-1 ante Fortaleza y a días de la vuelta ante el Millonario.

Abel Ferreira, el DT de Palmeiras, y una fuerte crítica a días de la vuelta ante River. Foto: Captura

El Palmeiras de Abel Ferreira llega entonado a la revancha de este miércoles frente a River por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el 2-1 en la ida, el Verdao buscará sellar su pase a las semifinales del certamen continental.

Es por ello que de cara a este partido, ambos entrenadores cuidaron gran parte del equipo. Marcelo Gallardo planteó un once alternativo en la derrota por 2-0 frente a Atlético Tucumán. Por su parte, Ferreira cambió a 10 de 11 jugadores que dijeron presente en el Monumental en la goleada por 4-1 ante el Fortaleza de Martín Palermo.

image Palmeiras goleó 4-1 al Fortaleza de Martín Palermo. Foto: @Palmeiras

Con el triunfo ante el elenco del norte de Brasil, el Palmeiras llegó a 49 puntos en la tabla de clasificación, solo uno por detrás del líder Flamengo que tiene 50. No obstante, el Mengao tendrá que jugar su partido este domingo frente al Vasco da Gama a las 16:00 (hora de Argentina), en el Estadio Maracaná.

La fuerte crítica del DT de Palmeiras a días de la revancha ante River Tras el final del partido, Abel Ferreira habló en conferencia de prensa y analizó la gran victoria de su equipo. No obstante, lo más llamativo fue la fuerte queja contra la Confederación Brasileña de Fútbol porque llegaron a las 7 am del jueves a San Pablo, sin dormir tras vencer a River, y tuvieron solo dos días para preparar el partido ante Fortaleza, que ganaron 4-1.