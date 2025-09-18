La cruda autocrítica de Nacho Fernández tras la derrota de River ante Palmeiras: "Regalamos un tiempo"

Nacho Fernández fue sincero a la hora de analizar la dura derrota del Millonario frente al Verdao por los cuartos de la Copa Libertadores.

River se vio totalmente superado por un Palmeiras que lo arrasó en el primer tiempo y que pudo haber liquidado la serie ahí. Al término de los primeros 45 minutos, el Verdao ganaba 2-0 y le estaba dando un baile categórico al equipo de Marcelo Gallardo. Sin embargo, en el segundo tiempo la historia cambió y ahí se lo vio mejor al Millonario.

Con los cambios y con un planteo más defensivo de Abel Ferreira, el elenco de Núñez comenzó a llegar al arco defendido por Weverton, pero no lograba inquietarlo del todo. Hasta que en el final del partido, un disparo de Lucas Martínez Quarta, ayudado por un leve desvío, le permitió a River ponerse 1-2 en el marcador e intentar buscar el empate en los últimos minutos. Finalmente eso no sucedió y ahora tendrá que ir al Allianz Parque de San Pablo a buscar la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

La fuerte autocrítica de Nacho Fernández por la derrota de River ante Palmeiras El gran problema del Millonario fue el PT donde no pudo plasmar su juego y se vio totalmente superado de principio a fin por el elenco paulista. Y esto también lo destacó Nacho Fernández, uno de los referentes de River, a la hora de hacer un análisis de la derrota: "Regalamos un tiempo. Lamentablemente no entramos bien en el partido. Se abrió de pelota parada en una distracción y luego se nos complicó. Nos vamos con bronca porque perdimos de local y era un partido muy importante”, sentenció.

image

A su vez, destacó que el equipo hizo un gran trabajo en el segundo tiempo: “Nos vamos entusiasmados con lo que mostramos en el segundo tiempo, que es lo que tenemos que repetir. Ellos sintieron el desgaste, se cansaron, se metieron atrás y nosotros lo aprovechamos. Lo fuimos a buscar, generamos las situaciones, descontamos y tuvimos alguna para empatar pero no se pudo”, lanzó.