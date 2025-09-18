Cerro Porteño despidió a Diego Martínez y fueron a buscar a otro DT argentino, pero les dijo que no

Tras 9 meses en el cargo, Diego Martínez fue desvinculado de Cerro Porteño. La primera alternativa que consideraron para su reemplazo rechazó la oferta.

A fines del año pasado, a pocos meses de renunciar en Boca, Diego Martínez fue anunciado como nuevo DT de Cerro Porteño para este 2025. Sin embargo, a pesar de que comenzó bien y no tener muy malos resultados, no llegó a completar la temporada y fue despedido este jueves 18 de septiembre.

El club lo informó esta mañana mediante un comunicado oficial en su página web y redes sociales. Fueron 9 meses en los que dirigió 47 encuentros, con un saldo positivo de 24 triunfos (más del 50%), 12 empates y 11 caídas entre el campeonato paraguayo, copas nacionales y la Libertadores.

El comunicado de Cerro Porteño sobre el despido de Diego Martínez

Comunicado Oficial. pic.twitter.com/hDgTFEq4xu — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) September 18, 2025

Más allá de que el balance es bueno, la hinchada estaba descontenta con el rendimiento del equipo. Tras 4 partidos sin ganar en el Clausura y el empate como local 1-1 de este miércoles ante Atlético Tembetary (que está último y al borde del descenso), decidieron ponerle un fin al ciclo del Gigoló, que tuvo como punto más destacado el 2° puesto en el torneo Apertura.

Cerro Porteño fue a buscar a Pedro Troglio Tras desvincular a Martínez, el Ciclón de Barrio obrero fue a buscar un viejo conocido de la casa como su reemplazo: Pedro Troglio. Sin embargo, el actual DT de Banfield, que se encuentra en plena levantada en la Liga Profesional tras un muy flojo primer semestre, decidió declinar la propuesta y les dijo que no.