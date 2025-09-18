Insólito: el DT de Francia les pidió a los jugadores argentinos que no festejaran la clasificación en la cancha

El DT de Francia les pidió a los jugadores de Argentina que no festejaran.

Argentina se metió en los octavos del Mundial de vóley de Filipinas 2025 este jueves tras vencer a la poderosísima Francia por 3-2 en un partidazo cambiante y caliente. De este modo, se quedó con el primer lugar del Grupo C habiendo ganado todos sus encuentros, mientras que los europeos se quedaron afuera de manera muy temprana.

No fue algo menor para la Albiceleste, que comienza a ilusionarse con llegar lejos en el certamen y que, para colmo, dejó en el camino a una potencia como son los Blues, que llegaban como favoritos tras consagrarse bicampeones olímpicos en 2020 y 2024. Sin embargo, no pudieron superar siquiera la fase de grupos.

Como es natural en este tipo de competencias y corresponde ante semejante logro, el equipo argentino comenzó a festejar la victoria y la clasificación en la cancha una vez concluido el cotejo. Lo que nadie se esperaba es que Andrea Giani, entrenador del combinado galo, intercediera para frenar la celebración.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron cómo el DT italiano se metía en el medio del grupo y, con sus manos, parecía pedir "basta", al tiempo que les decía algo que no se llegó a escuchar. Los jugadores, que miraban sorprendidos e incrédulos ante semejante situación, lo fueron rodeando y se quedaron hablando durante aproximadamente un minuto.