La desazón del DT de Francia tras quedar eliminado del Mundial de vóley ante Argentina: "Me cuesta hablar de lo difícil que..."

Andrea Giani, entrenador de la Selección de vóley de Francia, expresó su pesar luego de la dura derrota con Argentina que lo dejó afuera.

Argentina consiguió un triunfazo clave este jueves en el Mundial de vóley sobre Francia. En un partido cambiante que comenzó ganado 2-0, el seleccionado europeo logró repuntar e igualar el marcador en dos sets, pero en el quinto y definitivo (el tie break), el elenco nacional se impuso 15-12, quedándose así con la victoria por 3-2.

De este modo, la Albiceleste pasó como primera de grupo habiendo ganado sus tres encuentros, seguida de Finlandia, mientras que el conjunto galo, que llegaba al certamen como uno de los principales candidatos, quedó eliminado en primera fase con apenas un triunfo (ante la humilde Corea del Sur) y dos derrotas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Équipe de France Volley-Ball (@equipefrancevolley)

Esto significó una gran desilusión para los Blues, que afrontaban este torneo con grandes expectativas tras consagrarse bicampeones olímpicos en Tokio 2020 y París 2024, además de haber ganado dos de las últimas cuatro Ligas de las Naciones. Esta misma generación se había consagrado en el Campeonato Europeo en 2015 y tenía como deuda pendiente el Mundial.

La desazón de Andrea Giani, DT de Francia Luego del encuentro, Andrea Giani, DT de Francia, habló con la prensa y expresó su pesar por este duro revés: "Me cuesta hablar de lo difícil que fue este partido. Cada set fue muy disputado. Argentina jugó bien, pero supimos remontar. ¡Así es el voleibol!", se lamentó en diálogo con L'Equipe.