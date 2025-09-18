¡Ganó Argentina! La Selección venció a Francia y se metió en los octavos del Mundial de Vóley

El Seleccionado argentino de vóley venció 3 a 2 a Francia en un partidazo y se metió en los octavos de final del certamen que se disputa en Filipinas.

En un partido para el infarto, la Selección argentina de vóley venció a Francia 3 a 2 y se metió en los octavos de final del Mundial de Filipinas 2025. Al mismo tiempo, eliminó al conjunto galo, bicampeón olímpico.

El equipo argentino, con la figura estelar del mendocino Agustín Loser, estaba obligada a ganar para avanzar a la siguiente instancia, más allá de haber triunfado en los dos primeros partidos del grupo ante Finlandia y Corea del Sur. Es que los demás resultados, sobre todo el triunfo de Finlandia sobre Francia, habían emparejado el grupo.

Argentina ganó todo, no dejó dudas y está en la próxima instancia, donde espera rival, que saldrá del choque entre Italia y Ucrania (2º del Grupo F).

En el partido de este jueves, el equipo de Marcelo Méndez comenzó arriba 2 a 0, con un gran nivel y parciales de 28-26 y 25-23. Pero los europeos reaccionaron, se pusieron 2 a 2 (21-25 y 20-25) y llevaron el partido a tie break.

Allí Argentina recuperó el nivel de los dos primeros set y con un grandísimo juego de Luciano Vicentin (22), de Luciano Palonsky (17), de Agustín Loser (12) y de Pablo Kukartsev (10), lo ganó 15 a 12 y celebró.