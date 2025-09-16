Argentina sufrió una insólita baja para el Mundial Sub 20: estaba haciendo escala para sumarse y su club le ordenó volver

La Selección Sub 20 pierde a un jugador clave a menos de dos semanas del debut en el Mundial Sub 20: Porto retuvo a un futbolista a último momento por problemas de plantel.

A menos de dos semanas del inicio del Mundial Sub 20 en Chile (27 de septiembre al 20 de octubre), Diego Placente sufrió una baja de último momento: Tomás Pérez, volante de 19 años surgido de Newell’s y actualmente en Porto, debió regresar de urgencia a Portugal.

El jugador se encontraba en plena escala en Madrid, listo para subirse al avión rumbo a Buenos Aires y sumarse a los entrenamientos en el predio de la AFA, cuando recibió la notificación de su club. Según informó A Bola, la decisión fue tomada por problemas en la enfermería del equipo lusitano, tras la grave lesión de Nehuén Pérez, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas. Con apenas 16 futbolistas disponibles, Porto decidió retener al juvenil para sumarlo al primer equipo.

La Selección Sub 20 sufrió otra baja de último momento. Tomás Pérez, aquí con Leo Messi, era una fija de Diego Placente para la lista definitiva del Mundial Sub 20.

La pérdida de Pérez se suma a una serie de complicaciones para la Sub 20: Real Madrid no cedió a Franco Mastantuono, Bayer Leverkusen retuvo a Claudio Echeverri, Borussia Dortmund a Aaron Anselmino y Benfica a Gianluca Prestianni. Esto complica la confección definitiva de la nómina para el Mundial.

Mientras tanto, Placente convocó a varios jugadores del medio local y del exterior para completar la concentración: Santino Barbi, Álvaro Busso, Alain Gómez, Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Juan Manuel Villalba, Teo Rodríguez Pagano, Milton Delgado, Valentino Acuña, Ian Subiabre, Maher Carrizo, Alejo Sarco y Santino Andino. También se sumarán juveniles de la Sub 17 para los entrenamientos: Mateo Martínez, Matías Satas, Tomás Nosei, Gastón Bouhier, Santiago Espíndola, Uriel Ojeda, Thomas De Martis y Facundo Jainikoski.