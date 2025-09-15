Las distintas reacciones de Mastantuono y el Diablito Echeverri ante la negativa de Real Madrid y Leverkusen de cederlos al Mundial Sub 20

Se conocieron las charlas que tuvieron Mastantuono y Echeverri con sus respectivos clubes tras la terminante decisión de no ser cedidos al Mundial Sub 20.

Este jueves 18 de septiembre, Diego Placente deberá presentar la lista definitiva de los convocados de la Selección argentina para el Mundial Sub 20 y, para ello, el DT ya recibió duras noticias: Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, las dos grandes joyas de la categoría, no serán prestados por Real Madrid y Bayer Leverkusen para disputar el certamen en Chile.

Más allá del deseo de los futbolistas de representar a la Albiceleste en el torneo juvenil, la postura de los clubes europeos es tajante y ya no habrá marcha atrás en el veredicto, al menos en el caso del delantero merengue. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz que ambos jugadores hablaron con sus respectivos equipos para terminar de entender la decisión de no cederlos.

Echeverri mete presión en Alemania para jugar el Mundial Sub 20 Según informó el diario Olé, Claudio Echeverri todavía está intentando convencer al director deportivo del elenco alemán, Simon Rolfes, el mismo que días atrás confirmó que no liberarían al Diablito con una frase contundente: "Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City", sentenció.

Claudio Echeverri El Diablito agota instancias: quiere que el Leverkusen lo libere para disputar el Mundial en Chile. @bayer04fussball

Mastantuono seguirá enfocado en el Real Madrid A su vez, Franco Mastantuono también habría entablado una charla con la Casa Blanca, aunque directamente con Florentino Pérez para conocer los argumentos de la decisión. El medio Defensa Central dio a conocer que en esa conversación el presidente le advirtió al ex River el riesgo que conllevaría aceptar su cesión al Mundial Sub 20: se perdería siete partidos del gigante español en la temporada y, en su defecto, también el terreno que llegó a ganarse en este primer mes en el equipo más importante del mundo.