Franco Mastantuono no ingresó en el triunfo por 2-1 del Real Madrid ante la Real Sociedad
Mastantuono no sumó minutos en la trabajada victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad por la 4° fecha de la Liga. Mbappé y Guler, los goles del triunfo.
El Real Madrid sigue a paso firme en la Liga de España. Tras conseguir tres victorias en sus primeros tres encuentros, el equipo de Xabi Alonso, que tuvo a Franco Mastantuono en el banco de los suplentes y no ingresó, se llevó tres puntos de oro en su visita a San Sebastián al derrotar por 2-1 a la Real Sociedad.
Con goles de Kylian Mbappé y Arda Guler, Mikel Oyarzabal descontó para el conjunto local, el Real Madrid se impuso de manera contundente y de esta manera, sigue liderando a placer y con puntaje ideal el certamen español. Además, llega de gran manera para el debut en la Champions League este martes a las 16:00 (hora de Argentina) frente al Olympique de Marsella en el Bernabéu.
Te Podría Interesar
Noticia en construcción...