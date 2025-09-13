Presenta:

Franco Mastantuono no ingresó en el triunfo por 2-1 del Real Madrid ante la Real Sociedad

Mastantuono no sumó minutos en la trabajada victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad por la 4° fecha de la Liga. Mbappé y Guler, los goles del triunfo.

MDZ Deportes

El Real Madrid, sin Franco Mastantuono, venció 2-1 a la Real Sociedad y es líder absoluto en España. Foto: EFE

El Real Madrid sigue a paso firme en la Liga de España. Tras conseguir tres victorias en sus primeros tres encuentros, el equipo de Xabi Alonso, que tuvo a Franco Mastantuono en el banco de los suplentes y no ingresó, se llevó tres puntos de oro en su visita a San Sebastián al derrotar por 2-1 a la Real Sociedad.

Con goles de Kylian Mbappé y Arda Guler, Mikel Oyarzabal descontó para el conjunto local, el Real Madrid se impuso de manera contundente y de esta manera, sigue liderando a placer y con puntaje ideal el certamen español. Además, llega de gran manera para el debut en la Champions League este martes a las 16:00 (hora de Argentina) frente al Olympique de Marsella en el Bernabéu.

Los goles del Real Madrid en el triunfo ante la Real Sociedad

Arda Guler amplió la ventaja y puso el 2-0 del Real Madrid
Kylian Mbappé aprovechó el error y puso el 1-0 del Madrid ante la Real Sociedad

Las estadísticas del Real Sociedad-Real Madrid

