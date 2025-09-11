Argentina hará un pedido para que Franco Mastantuono juegue el Mundial Sub 20: cuál es la postura del Real Madrid

La AFA busca reunirse con directivos del club madrileño para solicitar la cesión de Franco Mastantuono y que dispute el torneo que se jugará en Chile.

El mediocampista argentino de 18 años es considerado pieza clave en el Real Madrid de Xabi Alonso.

A poco más de dos semanas para el inicio del Mundial Sub 20 de Chile, la Selección argentina que dirige Diego Placente ultima detalles respecto de la lista de convocados. Una de mayores incógnitas es la presencia de Franco Mastantuono, mediocampista de 18 años que en el último mercado de pases se sumó al Real Madrid.

Según se supo, la AFA enviará emisarios a España para reunirse con directivos del club madrileño y solicitar la cesión del juvenil. Sin embargo, las expectativas no son del todo favorables, ya que el Merengue lo considera una pieza estratégica para Xabi Alonso, tanto como titular como alternativa en el banco de suplentes.

Franco Mastantuono y un antecedente poco alentador El panorama se complica si se toma en cuenta lo ocurrido en 2023, cuando el Real Madrid no cedió a Nico Paz para el Mundial Sub 20 organizado en Argentina, a pesar de que el futbolista tenía menos protagonismo que Mastantuono en el primer equipo.

Franco Mastantuono selección argentina Franco Mastantuono fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección mayor en la última fecha FIFA. EFE

En este caso, el obstáculo principal es el ajustado calendario: si el volante oriundo de Azul fuera liberado el 15 de septiembre, estaría ausente durante un mes, lo que implicaría perderse siete partidos entre LaLiga y la fase de grupos de la Champions League.