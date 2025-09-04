Polémica en España por un pedido del Real Madrid que involucra a Mastantuono y su convocatoria a la Selección argentina

Mientras Franco Mastantuono se prepara con la Selección argentina para el duelo de Eliminatorias frente a Venezuela, su nombre vuelve a ocupar titulares en España. Esta vez, el motivo fue un pedido del Real Madrid Castilla, que solicitó aplazar su partido contra el Racing de Ferrol porque no podrá contar con el argentino, a pesar de que nunca jugó con la filial.

Cuando el ex River fue incorporado al Real Madrid , el club lo inscribió como jugador de la filial . Esa decisión fue cuestionada incluso por Javier Tebas, presidente de La Liga: “Le dieron la 30 y no jugará en el filial. El reglamento establece 25 jugadores para los planteles de Primera, pero el Real Madrid inscribió 30, colocando en el filial a un futbolista que nunca va a jugar allí”.

Desde su llegada, Mastantuono disputó tres partidos oficiales con el primer equipo, sin minutos en el Castilla. Aun así, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa argumentó que no podía presentarse al encuentro frente al Racing de Ferrol por la ausencia del argentino y de otros jugadores convocados a sus selecciones.

El pedido encendió la furia de los aficionados del club gallego, que utilizaron las redes sociales para manifestar su descontento. “Por si alguien no lo sabía, esta gente deja bien en claro que en España no somos todos iguales. Pues todito para ellos. Nosotros nos quedamos con el equipo de nuestra ciudad”, expresaron desde una peña del Racing, reflejando el malestar por lo que consideran una ventaja injusta.

La resolución de la RFEF ante el pedido del Real Madrid

Lo cierto es que el pedio de suspensión del partido no tiene que ver solo con la ausencia de Franco Mastantuono. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que el 1° de septiembre recibió la solicitud formal del Real Madrid para aplazar el duelo correspondiente a la segunda jornada de Primera Federación, programado para el 7 de septiembre.

El club alegó que su plantel se reducía a 10 jugadores disponibles debido a tres bajas médicas y nueve convocatorias internacionales. Entre ellas, pidió acreditar de manera especial las citaciones de Mastantuono con la Selección argentina y de Lorenzo Zúñiga Owono con Guinea Ecuatorial. El Racing de Ferrol, por su parte, fue invitado a presentar alegaciones antes de la decisión final.

Una situación que reabre el debate

El caso vuelve a exponer el manejo que el Real Madrid hizo de la ficha de Mastantuono y alimenta la sensación de que el club busca flexibilizar las reglas en su beneficio. Mientras tanto, el juvenil argentino sigue sumando experiencia en la Selección y su figura crece, incluso en medio de la polémica.