La inscripción de Franco Mastantuono sigue generando polémica en España: fuerte denuncia contra el Real Madrid
La presencia de Franco Mastantuono en el primer equipo blanco encendió el debate sobre las inscripciones y posibles irregularidades en LaLiga.
La inscripción de Franco Mastantuono en el Real Madrid continúa generando controversia en España, pese a que ningún club de LaLiga, incluido Osasuna, presentó una denuncia formal por presunta alineación indebida. En este contexto, Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE, tomó la iniciativa y elevó reclamos a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que se investigue el caso.
Qué dicen los escritos presentados sobre la situación de Franco Mastantuono
Galán envió dos escritos oficiales a la RFEF, señalando que lo ocurrido el martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu podría repetirse en el próximo encuentro del Real Madrid frente al Real Oviedo. En uno de los documentos, dirigido al Juez Único de Competición, pidió que se actúe de oficio si Mastantuono vuelve a ser alineado en el primer equipo, pese a estar registrado en el Real Madrid Castilla, la filial del conjunto blanco.
Según argumenta, esta práctica contradice el espíritu del artículo 125 de la normativa federativa y constituiría un “presunto fraude de ley”. En su visión, los clubes aprovechan este mecanismo para liberar fichas profesionales, aun cuando los jugadores están destinados a competir en la máxima categoría, lo que altera la equidad del torneo.
Por este motivo, Galán exige la intervención inmediata antes del choque entre el Real Madrid y el Oviedo, programado para el próximo domingo, con el objetivo de “proteger la integridad de LaLiga”.
Qué pasará con Franco Mastantuono en Real Madrid
De todas formas, la situación no compromete el futuro inmediato de Franco Mastantuono. El juvenil argentino, que porta el dorsal número 30, seguirá a disposición de Xabi Alonso en LaLiga, donde tiene serias chances de volver a sumar minutos.