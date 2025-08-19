¡Histórico! Franco Mastantuono hizo su debut oficial en el Real Madrid, que le ganó 1-0 al Osasuna

El argentino Franco Mastantuono ingresó a los 23' del segundo tiempo en el estreno de Real Madrid en LaLiga. El gol del triunfo lo anotó Mbappé.

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid no se hizo esperar.

El juvenil argentino Franco Mastantuono vivió un estreno soñado en el Real Madrid. En el estadio Santiago Bernabéu, el ex River debutó oficialmente con el Merengue durante la primera fecha de LaLiga de España ante Osasuna, ingresando en el segundo tiempo bajo una cálida recepción de la afición local.

Así fue el ingreso de Franco Mastantuono Franco Mastantuono hizo su debut oficial en Real Madrid-Osasuna Franco Mastantuono hizo su debut oficial en Real Madrid-Osasuna Mastantuono reemplazó a Brahim Díaz a los 23 minutos del complemento, cuando el Madrid ya ganaba 1-0 (con gol de Kylian Mbappé, de penal). Apenas pisó el campo, se mostró participativo en el ataque y se animó a ejecutar los tiros de esquina, una señal del protagonismo que podría tener en el equipo.

Mbappé, de penal, puso el 1-0 para el Real Madrid Kylian Mbappé puso el 1-0 para el Real Madrid ante Osasuna Kylian Mbappé puso el 1-0 para el Real Madrid ante Osasuna El argentino, que cumplió 18 años el pasado 14 de agosto —día en el que fue presentado como refuerzo blanco—, fue recibido con una ovación, reflejo de la expectativa que genera en los hinchas merengues.

En la previa, el entrenador Xabi Alonso había anticipado que el juvenil tendría minutos: “Va a aportar calidad y energía, es comprometido. Defensivamente tiene buen impulso, en el poco tiempo he visto ese espíritu argentino, guerrero, y además tiene calidad”.

Con su estreno, Mastantuono comenzó a escribir su historia en el Real Madrid, donde la ilusión por su talento ya es una realidad palpable.