¡Histórico! Franco Mastantuono hizo su debut oficial en el Real Madrid, que le ganó 1-0 al Osasuna
El argentino Franco Mastantuono ingresó a los 23' del segundo tiempo en el estreno de Real Madrid en LaLiga. El gol del triunfo lo anotó Mbappé.
El juvenil argentino Franco Mastantuono vivió un estreno soñado en el Real Madrid. En el estadio Santiago Bernabéu, el ex River debutó oficialmente con el Merengue durante la primera fecha de LaLiga de España ante Osasuna, ingresando en el segundo tiempo bajo una cálida recepción de la afición local.
Así fue el ingreso de Franco Mastantuono
Mastantuono reemplazó a Brahim Díaz a los 23 minutos del complemento, cuando el Madrid ya ganaba 1-0 (con gol de Kylian Mbappé, de penal). Apenas pisó el campo, se mostró participativo en el ataque y se animó a ejecutar los tiros de esquina, una señal del protagonismo que podría tener en el equipo.
Te Podría Interesar
Mbappé, de penal, puso el 1-0 para el Real Madrid
El argentino, que cumplió 18 años el pasado 14 de agosto —día en el que fue presentado como refuerzo blanco—, fue recibido con una ovación, reflejo de la expectativa que genera en los hinchas merengues.
En la previa, el entrenador Xabi Alonso había anticipado que el juvenil tendría minutos: “Va a aportar calidad y energía, es comprometido. Defensivamente tiene buen impulso, en el poco tiempo he visto ese espíritu argentino, guerrero, y además tiene calidad”.
Con su estreno, Mastantuono comenzó a escribir su historia en el Real Madrid, donde la ilusión por su talento ya es una realidad palpable.
El posteo de LaLiga para anunciar el ingreso de Franco Mastantuono
Mbappé le dio la victoria al Real Madrid
Un gol de penal de Kylian Mbappé en el minuto 51 permitió a Xabi Alonso estrenarse en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid con victoria ante Osasuna (1-0) en la primera jornada de Liga. El tiro castigo fue forzado por el propio futbolista francés con un recorte tras el que Juan Cruz cometió falta.