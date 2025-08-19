Cuál es y cuánto cuesta el auto de lujo que Real Madrid le entregó a Franco Mastantuono

Franco Mastantuono ya disfruta de un lujoso auto provisto por el Real Madrid a partir de su alianza con la marca BMW.

El juvenil argentino disfruta de un trato de estrella desde su llegada al Merengue.

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid no solo despertó entusiasmo por su talento en el campo de juego. Con apenas 18 años, el ex River ya recibe un trato de joven estrella y, antes incluso de su debut oficial, se lo vio conduciendo un vehículo de lujo que el club le facilitó gracias a su acuerdo con la marca alemana BMW.

El BMW de Franco Mastanuono: características y cuánto cuesta El modelo elegido es un BMW Serie 4 Gran Coupé, en color blanco perlado, que combina deportividad con elegancia. Este beneficio forma parte de la política del Real Madrid, que desde hace varios años entrega automóviles de la automotriz bávara a cada uno de sus futbolistas profesionales como parte de su convenio de patrocinio.

El costo estimado de este vehículo ronda los 57.000 euros, aunque puede variar según la motorización y el equipamiento que incluya cada unidad. Con 4,78 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,44 de alto, se trata de un auto espacioso, de casi 1.700 kilos de peso, que ofrece confort y prestaciones de alto nivel.

bmw mastantuono Mastantuono recibió del Real Madrid un BMW Serie 4 Gran Coupé en color blanco perlado. Entre sus características, la versión 420i alcanza una velocidad máxima de 235 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 7,3 segundos. Los motores disponibles van desde los 184 caballos del 420i hasta los 374 caballos del M440i xDrive Gran Coupé, capaz de llegar a los 100 km/h en tan solo 4,7 segundos.