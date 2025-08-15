¡Joya, nunca taxi! La primera inversión de Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid

Franco Mastantuono, la nueva joya argentina del Real Madrid, dio sus primeros pasos como profesional en España y sorprendió con su primer gasto en Europa.

Un lujo: el primer gasto de Franco Mastantuono como futbolista de Real Madrid fue de 120 mil euros.

Franco Mastantuono continúa dando que hablar en España. Tras cumplir 18 años y ser presentado oficialmente como futbolista del Real Madrid, el argentino vivió su primer entrenamiento con el plantel merengue y sorprendió a los hinchas con su primera adquisición: un BMW Serie 3 blanco valuado en 120.000 euros, destinado a su movilidad diaria.

El juvenil lleva apenas dos semanas viviendo en Madrid. Durante ese período, mientras no podía entrenarse ni ser presentado por su minoría de edad, aprovechó para adaptarse a su nuevo hogar y rutina, y decidió invertir en un coche deportivo que no pasó desapercibido para los seguidores del club. Algunos se mostraron sorprendidos de verlo conducir a tan corta edad, dado que en España la licencia se entrega después de los 18 años.

Franco Mastantuono llegó a Valdebebas conduciendo su propio coche Mastantuono llegó con su lujoso coche al entrenamiento Mastantuono llegó con su lujoso coche al entrenamiento. @sergiorm11_ Mastantuono firmó un contrato hasta 2031, con un salario anual cercano a los 4 millones de dólares, cifra similar a la de otros jóvenes promesas del Real Madrid como el brasileño Endrick (4,8 millones) o el turco Arda Güler, nombres por los que el Merengue también apuesta a futuro.

Tras la sorpresa inicial, el enganche dejó buenas sensaciones en su primer entrenamiento con el equipo. “Estoy muy contento, el grupo me recibió muy bien. Fue un entrenamiento intenso, con calor, pero lo pude disfrutar mucho“, expresó al canal oficial del club.