Video: el primer entrenamiento de Mastantuono en el Real Madrid y su palabra tras la práctica

Franco Mastantuono completó su primera jornada en el Merengue y dio unas palabras donde expresó su felicidad por compartir plantel con grandes figuras.

El pasado jueves por la mañana, Franco Mastantuono fue presentado de manera oficial en el Real Madrid. En el día de su cumpleaños número 18, el exfutbolista de River pasó por la sala de conferencias para dar sus primeras palabras como nuevo jugador del Merengue y firmar su contrato hasta 2031 junto a Florentino Pérez, el presidente, y algunos miembros de la Comisión Directiva.

Tras conocer las instalaciones de su nuevo club, el volante ofensivo no tuvo tiempo de acomodarse y este viernes por la mañana completó su primer entrenamiento en la Casablanca bajo las órdenes de Xabi Alonso, el entrenador que pidió por su fichaje. Allí, comenzó con unos ejercicios de circulación, posesión y juego asociado. Luego, paso a lo táctico y finalmente cerró con ejercicios de fuerza dentro del gimnasio.

La palabra de Franco Mastantuono tras su primer entrenamiento en el Real Madrid Luego de la dura jornada de prácticas, el ex River habló con el canal oficial del club y expresó sus sensaciones luego de conocer a sus nuevos compañeros y pisar el césped madrileño: "Estoy muy contento por mi primer entrenamiento y el grupo me recibió muy bien. Fue un día intenso, con mucho calor, pero también lo pude disfrutar", lanzó.

Franco Mastantuono dio sus primeras palabras tras su primer entrenamiento en el Real Madrid (Créditos: AS) Por otra parte, cuando le consultaron sobre lo que más le llamó la atención de su primer día, Franco Mastantuono sentenció: "La calidad de mis compañeros, la velocidad porque creo que es un ritmo muy alto y también muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejorar". A su vez, también habló sobre la bienvenida que le dio Xabi Alonso: "Me recibió muy bien, me dio la bienvenida y luego nos pusimos a entrenar y creo que salió un muy buen entrenamiento", soltó.

Por último, el jugador de la Selección argentina contó cómo lo recibieron sus nuevos compañeros en el Real Madrid: "Conocí a grandes personas que me recibieron muy bien, así que contento por mi primer día y ojalá que sean muchos", concluyó.