El emotivo homenaje del presidente del Real Madrid a Di Stéfano y la conexión histórica con River: "Estaría muy orgulloso"

En la presentación de Franco Mastantuono, el presidente del Real Madrid -Florentino Pérez- sorprendió con un mensaje cargado de historia y emoción.

“Una mención especial para River, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y América. Este club, en el que has crecido y transformado, tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido”, comenzó el presidente merengue.

"Entre ellas, nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stéfano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid. Alfredo fue una de las grandes figuras que nos marcó el camino para ser el club más grande del mundo. Estoy seguro de que hoy estaría muy orgulloso de este momento que une al Real Madrid con River Plate y con un país tan querido como Argentina".

El mandatario cerró con un mensaje de bienvenida al ex River y una promesa de futuro: “Estamos convencidos que contigo vamos a aumentar nuestro palmarés. Gracias por querer estar aquí con nosotros”.