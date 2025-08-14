La fuerte promesa de Franco Mastantuono en su presentación como jugador del Real Madrid: "Voy a..."

Franco Mastantuono cumplió 18 años y tuvo el mejor regalo: ser presentado oficialmente como jugador del Real Madrid con la camiseta #30.

El presidente Florentino Pérez le dio la bienvenida en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde el argentino firmó el contrato que le unirá al club durante las próximas seis temporadas.

El 14 de agosto quedará marcado para siempre en la vida de Franco Mastantuono. En el día de su cumpleaños número 18, el mediocampista argentino fue presentado oficialmente como refuerzo del Real Madrid, club que pagó 45 millones de euros por su ficha.

El Merengue debió esperar dos meses para poder inscribirlo, pero este jueves finalmente pasó la revisión médica, firmó un contrato por seis temporadas junto al presidente Florentino Pérez y posó con la camiseta número 30.

Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid Franco Mastantuono cumplió 18 años y lo festejó a lo grande Franco Mastantuono cumplió 18 años y lo festejó a lo grande: presentó la #30 en el Real Madrid y dejó una promesa. Real Madrid TV Visiblemente emocionado y rodeado de su familia, Mastantuono dejó un mensaje cargado de gratitud: “Es un día muy especial para mí, se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar al club más grande del mundo. Les agradezco mucho, prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta”.

En el acto de presentación, el Real Madrid también proyectó un compilado con sus mejores jugadas en River Plate, club en el que se formó y con el que debutó profesionalmente. “A la gente que se quedó en Argentina, que me ha marcado mucho el camino, todavía tengo que seguir aprendiendo. Sepan que van a tener un hincha dentro de la cancha y espero conseguir muchas cosas importantes. ¡Hala Madrid!”, completó.