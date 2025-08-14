La fuerte promesa de Franco Mastantuono en su presentación como jugador del Real Madrid: "Voy a..."
Franco Mastantuono cumplió 18 años y tuvo el mejor regalo: ser presentado oficialmente como jugador del Real Madrid con la camiseta #30.
El 14 de agosto quedará marcado para siempre en la vida de Franco Mastantuono. En el día de su cumpleaños número 18, el mediocampista argentino fue presentado oficialmente como refuerzo del Real Madrid, club que pagó 45 millones de euros por su ficha.
El Merengue debió esperar dos meses para poder inscribirlo, pero este jueves finalmente pasó la revisión médica, firmó un contrato por seis temporadas junto al presidente Florentino Pérez y posó con la camiseta número 30.
Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid
Visiblemente emocionado y rodeado de su familia, Mastantuono dejó un mensaje cargado de gratitud: “Es un día muy especial para mí, se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar al club más grande del mundo. Les agradezco mucho, prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta”.
En el acto de presentación, el Real Madrid también proyectó un compilado con sus mejores jugadas en River Plate, club en el que se formó y con el que debutó profesionalmente. “A la gente que se quedó en Argentina, que me ha marcado mucho el camino, todavía tengo que seguir aprendiendo. Sepan que van a tener un hincha dentro de la cancha y espero conseguir muchas cosas importantes. ¡Hala Madrid!”, completó.
Con la firma estampada y la camiseta en mano, Mastantuono empieza a escribir su historia en el fútbol europeo, con la ilusión de ganarse un lugar en el equipo de Xabi Alonso y cumplir su promesa a la hinchada madridista.