Aseguran que Franco Mastantuono no será inscripto en el Real Madrid, sino en su filial: los motivos y qué cambia

El club español confirmó la noticia mediante un comunicado oficial, donde detalló que Mastantuono firmará contrato y vestirá por primera vez la camiseta merengue. A más de dos meses de ser vendido por River, los aficionados podrán ver al joven atacante en el Santiago Bernabéu durante su presentación.

Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular versiones que indican que Franco Mastantuono no sería inscripto como futbolista del Real Madrid en un principio.

De acuerdo con el diario deportivo español Marca, el ex River podría ser inscrito inicialmente como jugador del Real Madrid Castilla , filial que milita en la Primera Federación. La razón principal son los límites de fichas del primer equipo: actualmente solo queda un cupo libre, y si Mastantuono ocupa esa plaza, el club no podría realizar incorporaciones hasta que se libere espacio.

“ Mastantuono podría ocupar de momento ficha del Castilla (tal y como hicieron Vinícius y Rodrygo) para de esta manera dejar libre una plaza en la primera plantilla blanca, sin necesidad de tener que prescindir de jugador alguno”, señalaron en el diario español.

Esta decisión afectaría principalmente a su participación en la Champions League. La “Lista B”, que permite inscribir jugadores del filial, solo admite menores de 21 años que lleven al menos dos años en el club. Por este motivo, mientras no pase oficialmente al primer equipo, podría jugar LaLiga, pero no la Champions.

En caso de que el Madrid venda a algún jugador y libere un cupo, podría inscribirlo en cualquier momento; de lo contrario, Mastantuono deberá esperar a febrero, cuando se permiten hasta tres cambios en la plantilla de la competición europea.

Esta maniobra administrativa ya fue utilizada con Vinícius y Rodrygo, quienes comenzaron su etapa merengue con ficha de Castilla antes de consolidarse en el primer equipo. Mastantuono podría seguir el mismo camino, con la posibilidad de alternar entre el filial y el equipo de Xabi Alonso mientras espera su debut internacional.