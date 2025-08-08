Qué número de camiseta usará Franco Mastantuono en el Real Madrid

Luego de conocerse el dinero que cobrará anualmente, en las últimas horas se filtró el dorsal que utilizará Franco Mastantuono en el Merengue.

Franco Mastantuono sigue entrenando apartado a la espera del 14 de agosto, día en el que cumplirá los 18 años y será presentado de manera oficial en el Real Madrid, su nuevo equipo. La joya de 17 años surgida en River firmará un contrato hasta 2031 con el club que lo pagó por 45 millones de euros y le puso una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Esta cifra da a cuenta de que el Merengue no lo quiere dejar ir por ningún motivo en particular y se aseguraron de blindarlo para tenerlo varios años junto a ellos. Además, en los últimos días se conoció que el futbolista de la Selección argentina percibirá un ingreso de 4 millones de dólares anuales, una cifra que ni siquiera está cerca de lo que cobran las estrellas del Real Madrid como Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham o Federico Valverde, pero que sí son bastantes similares a las de las futuras promesas del club.

El número que utilizará Franco Mastantuono en el Real Madrid Ahora, también se filtró el número que utilizará el volante ofensivo en la Casablanca. Según informó el medio Sport Illustrated y otros portales que siguen el día a día del Real Madrid, Franco Mastantuono utilizará la camiseta número 25 en el Merengue durante la próxima temporada.

franco mastantuono.jpg Franco Mastantuono utilizaría el número 25 en el Real Madrid. Instagram @franco.mastantuono Este dorsal tiene mucha historia en el cuadro de la capital española, ya que uno de los máximos emblemas del club como lo es Iker Casillas, la utilizó durante toda su estadía allí. El histórico arquero español defendió el arco del Merengue en 725 partidos y levantó 17 títulos, entre ellos cinco ligas locales y tres Champions. Además, fue campeón del mundo con la Selección de España en el Mundial 2010.