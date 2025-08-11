La polémica decisión de Gallardo con la lista de River para la Libertadores: ¿por qué mantuvo a Mastantuono?

Marcelo Gallardo hizo los cinco cambios en la lista de buena fe para los octavos ante Libertad, pero no quitó de la misma al exdelantero de River. El motivo.

Marcelo Gallardo no quitó a Franco Mastantuono de la lista de buena fe de River, pero si a los jugadores apartados. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los cinco cambios que implementó Marcelo Gallardo en la lista de buena fe de River para los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay estaban cantados. El DT incluyó a los 4 refuerzos que trajo (Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza Fonda y Juan Portillo) y a Sebastián Boselli, quien ingresó casi de prepo por la gran cantidad de lesionados que hay en la zaga central.

No obstante, sí hubo un nombre que sorprendió a todo el mundo River. No precisamente por su inclusión, sino por lo contrario. Y es que Franco Mastantuono, que esta semana comenzará a entrenarse con el Real Madrid, no fue uno de los excluidos en la nómina de jugadores que entregó el Muñeco para estas instancias del certamen.

Otra clara señal de Gallardo para los "borrados" en River Más allá de que el delantero ya se desvinculó definitivamente del Millonario, el entrenador prefirió dejarlo en la lista y, en paralelo, quitar a otros futbolistas que siguen en la institución: Matías Kranevitter, Manuel Lanzini y Matías Rojas, los tres "borrados" a los que el DT les informó post Mundial de Clubes que ya no iban a ser tenidos en cuenta.

Manuel Lanzini Manuel Lanzini es uno de los nombres fuertes que encabezó la lista de borrados de Gallardo en River. Lo acompañan Kranevitter y Matías Rojas. River Plate Esta polémica decisión de Marcelo Gallardo, a priori, se trataría de una nueva señal del técnico acerca del rol que actualmente ocupan todos ellos en la institución de Núñez. De hecho, están apartados y se entrenan a contraturno del plantel profesional mientras buscan resolver sus salidas de River, algo que no está siendo para nada sencillo.