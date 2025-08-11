Bombazo: el PSG "borró" a una de sus estrellas para la final de la Supercopa de Europa y aseguran que se irá del club
En medio del conflicto por su renovación, el PSG decidió que una de sus principales figuras no sea de la partida en la final de este miércoles frente al Tottenham.
Este miércoles, el PSG arrancará la temporada 2025/26 con la chance de levantar otro trofeo después de un año histórico para los parisinos: jugará ante el Tottenham por la final de la Supercopa de Europa. Sin embargo, sorpresivamente lo hará sin la presencia de una de sus figuras, que fue "borrado" por no haber arreglado su renovación de contrato y todo indica que se irá del club.
El jugador en cuestión es nada menos que Gianluigi Donnarumma, el arquero de 26 años que fue muy importante para que el equipo francés logre el triplete con las consagraciones en la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia. Al italiano de 26 años todavía le quedan 12 meses de contrato, pero ya avisó que no está dispuesto a prolongar el vínculo y que su idea es cambiar de aires en el corto plazo.
En medio del conflicto por su renovación, el PSG "borró" a Donnarumma
Según informó el periodista Fabrizio Romano, la relación entre Donnarumma y el PSG llegó a un punto de no retorno. Este panorama quedó aún más claro luego de que el entrenador Luis Enrique no citara al arquero de la Selección de Italia para la final ante los Spurs, por lo que todo indica que, salvo un cambio rotundo, ya no atajará más en Francia.
La idea de los parisinos es venderlo en el actual mercado de pases, ya que a partir de enero el 1 estará en condiciones de firmar un precontrato con cualquier otro equipo a costo cero. Mientras tanto, el vigente campeón de la Champions ya contrató a su reemplazante: Lucas Chevalier, el francés de 23 años a quien compraron desde el Lille por 40 millones de euros.
Donnarumma quiere jugar en la Premier
Gianluigi Donnarumma tiene bien en claro dónde quiere seguir su carrera: la Premier League. En ese sentido, el más interesado en hacerse con los servicios del arquero italiano y que negocia hace ya un tiempo por su ficha es el Manchester United, que también estuvo interesado en Emiliano Martínez pero no hubo acuerdo con el Aston Villa.