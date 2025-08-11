Mientras resuelve su salida del Manchester United, Alejandro Garnacho se vio envuelto en una nueva polémica

A la espera de que lo fiche el Chelsea, se filtró una foto de Alejandro Garnacho son un vaporizador en sus manos que generó el enojo de los hinchas del United.

Tras su temprano debut a la edad de 17 años en 2022 y su rápida explosión en el equipo profesional, Alejandro Garnacho asomaba como una de las grandes promesas del Manchester United de la década. Sin embargo, en poco tiempo, ese incipiente sentimiento de amor entre el futbolista, el club y su hinchada se fue apagando.

La pasada temporada 2024/25 le dio al vínculo un punto final. Entre el pésimo rendimiento del equipo, los bajos números del delantero hispano-argentino y sus constantes cortocircuitos con el DT, Rúben Amorim, llevaron a que en este mercado de pases buscaran su salida. A todo lo mencionado anteriormente, se le suman ciertas actitudes personales que fueron rompiendo la relación con la afición.

La foto de Alejandro Garnacho que generó polémica entre los fanáticos Garnacho vaporizador Generó controversia la imagen de Garnacho sosteniendo un cigarrillo electrónico mientras le realizaban un nuevo tatuaje. @pauldtattoo En ese sentido, en las últimas horas se generó una nueva polémica a raíz de una foto del Bichito mientras se hacía una nuevo tatuaje en su brazo derecho con el tatuador Paul Denniston. En la misma, se lo ve sostener con su mano izquierda un cigarrillo electrónico. La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales.

La posesión y uso del vaporizador fueron apuntados por los fanáticos y por la prensa inglesa como una falta de profesionalismo por parte del atacante, ya que atenta contra la disciplina y cuidados de salud que se espera que tenga un futbolista de élite como él. Para colmo, es una actitud que ya había sido señalada previamente por otra foto de 2023 en la que también se lo veía con un aparato similar en sus manos.