La inesperada respuesta del DT de Chelsea sobre el posible arribo de Garnacho: "Para mí es prioritario..."

Pese a los rumores, el futuro de Alejandro Garnacho parece lejos de Stamford Bridge. Maresca habló y dejó en claro cuál es su prioridad para el Chelsea.

Enzo Maresca respondió a la consulta sobre la posible llegada del extremo argentino. Foto: @ChelseaInPhotos y EFE

El Chelsea cerró un nuevo amistoso de pretemporada con triunfo 2-0 sobre Bayer Leverkusen en Stamford Bridge. Enzo Maresca, conforme con el rendimiento de su equipo, también aprovechó para hablar del mercado de pases y responder sobre uno de los nombres que más ruido hizo en las últimas horas: Alejandro Garnacho.

El periodista Fabrizio Romano había asegurado que el club londinense y el delantero hispano-argentino ya tenían todo acordado para unirse, siempre y cuando Manchester United aceptara la oferta. Pero Maresca, en conferencia de prensa tras el partido, fue claro: “Para mí es prioritario conseguir un nuevo central. Ya veremos si lo conseguimos”.

El DT italiano cuenta con varias opciones ofensivas -Estêvão Willian, João Pedro, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Jamie Bynoe-Gittens, Pedro Neto y Liam Delap-, por lo que la llegada de Garnacho solo se evaluaría si se produce alguna salida importante en ataque.

Cuánto pide Manchester United por Alejandro Garnacho alejandro garnacho Alejandro Garnacho ya no tiene lugar en Manchester United y busca nuevo destino. ¿Será Chelsea? Instagram @garnacho7 Mientras tanto, Manchester United está dispuesto a vender al argentino por cerca de 40 millones de libras esterlinas (unos 53 millones de dólares), cifra que ya es menor a las 50 millones de libras que pedían inicialmente. El objetivo de los Reds Devils es aligerar la masa salarial tras las fuertes inversiones realizadas en este mercado.