Chelsea y Alejandro Garnacho llegaron a un acuerdo ¿qué falta para que salga del Manchester United?

Alejandro Garnacho aceptó una propuesta contractual del flamante campeón del Mundial de Clubes y ahora solo resta llegar a un acuerdo con los Red Devils.

En las últimas horas y ante el interés del Chelsea, el Manchester United le puso precio a Alejandro Garnacho: 45 millones de libras esterlinas (54 millones de euros). Ahora, un día después, el futbolista y el flamante campeón del Mundial de Clubes llegaron a un acuerdo contractual por lo que su llegada está casi encaminada.

El Bichito fue una de las piezas fundamentales de los Diablos Rojos durante la temporada 23-24. Sin embargo, con la llegada de Rubén Amorim al banco de suplentes fue perdiendo terreno y tras varios cruces con su DT (nunca se arreglaron) provocaron que sea marginado y apartado de la pretemporada que llevó a cabo el club de Old Trafford en Estados Unidos.

El acuerdo entre el Chelsea y Manchester United, lo que resta para la llegada de Garnacho Ante ello, el Chelsea volvió a a la carga por el extremo hispano-argentino y luego de una exhaustiva investigación que arrojó resultados positivos, los Blues se comunicaron con entorno del futbolista y llegaron a un acuerdo de contrato y solo resta que haya un cierre entre los equipos en los montos de la transferencia.

alejandro garnacho manchester Alejandro Garnacho, sin espacio en Manchester, a un paso de jugar en el Chelsea. Instagram @garnacho7 De todas formas, ahora aseguran desde Inglaterra que el Manchester United quiere mínimo 80 millones de euros para recuperar la gran inversión que hicieron en este mercado de pases en el que gastaron 200 millones de euros para fichar a Bryan Mbeumo (81 millones) Matheus Cunha (73 millones) y Benjamin Sesko (85 millones).

Por su parte, Garnacho también sabía que ante estas incorporaciones debía buscar una salida de los Red Devils y con la oferta del Chelsea no dudó en aceptarla. Sin embargo, previo a esto, el Bichito rechazó ofertas del Napoli, de equipos de España y una millonaria oferta del Al-Nassr de Arabia Saudita, donde iba a tener la oportunidad de volver a coincidir con su ídolo, Cristiano Ronaldo.