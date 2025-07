¿Palito a Garnacho? Un referente del Manchester United apuntó contra los jugadores apartados: "El ambiente era tóxico"

“No es difícil verlo, incluso desde afuera. Gran parte del tiempo que he estado aquí en estos últimos años ha sido bastante negativo. Puede ser bastante tóxico, el entorno. No es saludable para nada", contó el lateral izquierdo a los medios de Estados Unidos, donde el equipo se encuentra haciendo la pretemporada.

Siguiendo por esa línea, Shaw explayó: “Necesitamos un entorno saludable, positivo, con buena energía y felicidad. Cuando tienes todas esas cosas, te sientes libre y puedes expresarte más”, explicó. “Ruben trajo sus demandas. La mentalidad es algo muy importante para él. Habla mucho sobre ello. Demanda el 100% y no acepta nada menos que eso. Si alguien está dando un 85, 90%, no es suficiente”,

A su vez, el futbolista del Manchester United cerró el tema con un comentario muy fuerte a sus excompañeros. Cabe aclarar que, aparte de Garnacho, la lista de borrados la integran también Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia.

“Los niveles en los entrenamientos, mantener los horarios en los que hacemos esto o aquello, asegurarnos de que nadie llegue tarde. Al entrenador no le importa quién seas. Sea lo que sea que él quiera, como jugadores, tenemos que cumplir, lo apoyamos plenamente. Creo que no deja ningún cabo suelto. Ya no hay rezagados en este grupo”, dijo Luke Shaw.