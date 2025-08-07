Ante el interés del Chelsea, el Manchester United le puso precio a Alejandro Garnacho ¿de cuánto es?

El Bichito está en la órbita de los Blues, que preparan una oferta, y previo a ello el Manchester United ya le puso un fuerte precio.

Alejandro Garnacho está a un paso de dejar el Manchester United en este mercado de pases. El Bichito, que sumó pocos minutos en la pasada temporada, nunca pudo solucionar sus problemas personales con el Ruben Amorim, y es por ello que quedó afuera de la pretemporada en la que disputaron la Premier League Summer Series, certamen que ganaron al cosechar 7 puntos en tres partidos.

Ante esta situación, la semana pasada el Chelsea de Enzo Fernández, flamante campeón del Mundial de Clubes volvió a aparecer en escena y tiene nuevamente en carpeta al extremo argentino. Previo, a realizar una primera oferta, los Blues hicieron dos cosas: primero una limpieza interna del plantel en la cual desvincularon a 9 jugadores y podrían ser más.

En segundo lugar llevaron a cabo una investigación exhaustiva sobre el campeón de la Copa América 2024, ya que no solo analizaron sus cualidades futbolísticas sino que también se centraron en aspectos más cercanos a él como su personalidad y carácter. Luego de conocerse los resultados, la dirigencia del cuadro londinense entabló charlas no formales con los Red Devils y en las últimas horas se conoció el monto que piden por el futbolista de 21 años.

El Manchester United le puso precios a Garnacho Alejandro Garnacho.jpg Alejandro Garnacho vale 53 millones de dólares según el Manchester United. EFE Según informó el medio Transfer News Live, el Manchester United aceptará ofertas cercanas a los 40 millones de libras esterlinas (53 millones de dólares) por la totalidad de su pase. Esto se debe a que desde la dirigencia del cuadro de Old Trafford buscan desprenderse del argentino por una buena cifra y también para equilibrar la masa salarial del plantel por las inversiones que hicieron en este mercado.