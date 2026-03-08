Claudio Úbeda ya tiene definida la formación de Boca para el clásico contra San Lorenzo

Tras el triunfo ante Lanús, Boca se prepara para un trascendental encuentro frente a San Lorenzo este miércoles en la Bombonera.

Boca Juniors tuvo un arranque bastante irregular en el Torneo Apertura, con derrotas que pesan y muchos empates como local que generaron un gran malestar entre los hinchas. Casi sin margen de error y discutidos como nunca, Claudio Úbeda logró recuperar el equilibrio el último miércoles y consiguió un resultado muy importante para él y para el equipo.

El triunfazo por 3-0 como visitante sobre Lanús en la Fortaleza fue un enorme empujón anímico tanto para los jugadores como para el Sifón, que en caso de no ganar -ni que hablar de perder- su continuidad hubiera quedado muy comprometida. Pero lejos de eso, el Xeneize jugó su mejor partido en lo que va del 2026 y se impuso con muchas autoridad sobre el flamante supercampeón de Sudamérica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2029954453613207728?s=20&partner=&hide_thread=false Viernes en el predio más lindo pic.twitter.com/Fkce3RVnpQ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 6, 2026 Tras esta vital victoria, al cuadro de la Ribera se le viene otro trascendental compromiso, ya que el miércoles, tras un fin de semana sin actividad por el lockout del fútbol argentino, jugará el clásico contra San Lorenzo en la Bombonera por la fecha 10. Poder sumar de a tres en este encuentro lo catapultaría a los primeros puestos de la Zona A.

En ese sentido, Claudio Úbeda no tendría demasiados problemas en cuanto al planteo, al menos desde el lado del armado del equipo. A pesar de que recupera para este cotejo algunos nombres importantes como Alan Velasco o Ángel Romero, quedó muy conforme con el rendimiento ante el Granate y repetiría exactamente el mismo once contra el Ciclón.