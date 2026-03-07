El duro reclamo del representante de Miguel Merentiel al Loco Bielsa en Uruguay: "Ni jugando bien"

Marcelo Tejera cuestionó las pocas convocatorias de Merentiel en la Selección de Uruguay y generó tensión a 96 días de la Copa del Mundo.

Miguel Merentiel, en el centro de la polémica en Uruguay: su agente cargó contra Marcelo Bielsa por no convocarlo.

A 96 días para el inicio del Mundial 2026, la tranquilidad en la Selección de Uruguay parece lejana. En medio de las dudas sobre la lista final, el representante de Miguel Merentiel lanzó una dura crítica contra Marcelo Bielsa por la escasa participación del delantero de Boca en la Celeste.

Marcelo Tejera, agente del atacante, manifestó su sorpresa por la falta de oportunidades que tuvo el futbolista pese a su buen rendimiento en el club argentino. "Si es por el juego de Merentiel, esperamos la reserva. Pero por lo que ha demostrado Bielsa, no lo tiene muy en cuenta", expresó el mánager en diálogo con Carve Deportiva.

El representante fue todavía más directo al referirse a las convocatorias del entrenador argentino. "Soy realista que la veo muy difícil en que Miguel pueda ser convocado porque ni jugando bien ni más o menos… solo se lo reservó una vez. Yo creo que Uruguay no tiene un jugador como Merentiel. Tiene muchos delanteros, pero no un segunda punta que pueda ir al espacio como él", disparó, dejando en evidencia su malestar con las decisiones del técnico.

Marcelo Tejera cuestionó a Bielsa por las pocas convocatorias de Merentiel en la Selección de Uruguay Miguel Merentiel y Marcelo Tejera Miguel Merentiel junto a su representante y exjugador de Boca, Marcelo Tejera. @CarveDeportiva Los números reflejan esa situación. Merentiel apenas disputó un partido oficial con la selección uruguaya: jugó 45 minutos en el empate 0-0 frente a Venezuela el 10 de septiembre de 2024 por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial. Desde entonces, prácticamente no volvió a tener participación con la camiseta celeste.

La polémica llega en un momento sensible para Uruguay. El equipo dirigido por Bielsa tuvo un arranque prometedor en las Eliminatorias, incluso con un triunfo resonante ante Argentina, pero luego atravesó un período de irregularidad y tensiones internas tras la Copa América 2024, además del alejamiento de referentes históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani.