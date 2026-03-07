El duro reclamo del representante de Miguel Merentiel al Loco Bielsa en Uruguay: "Ni jugando bien"
Marcelo Tejera cuestionó las pocas convocatorias de Merentiel en la Selección de Uruguay y generó tensión a 96 días de la Copa del Mundo.
A 96 días para el inicio del Mundial 2026, la tranquilidad en la Selección de Uruguay parece lejana. En medio de las dudas sobre la lista final, el representante de Miguel Merentiel lanzó una dura crítica contra Marcelo Bielsa por la escasa participación del delantero de Boca en la Celeste.
Marcelo Tejera, agente del atacante, manifestó su sorpresa por la falta de oportunidades que tuvo el futbolista pese a su buen rendimiento en el club argentino. "Si es por el juego de Merentiel, esperamos la reserva. Pero por lo que ha demostrado Bielsa, no lo tiene muy en cuenta", expresó el mánager en diálogo con Carve Deportiva.
El representante fue todavía más directo al referirse a las convocatorias del entrenador argentino. "Soy realista que la veo muy difícil en que Miguel pueda ser convocado porque ni jugando bien ni más o menos… solo se lo reservó una vez. Yo creo que Uruguay no tiene un jugador como Merentiel. Tiene muchos delanteros, pero no un segunda punta que pueda ir al espacio como él", disparó, dejando en evidencia su malestar con las decisiones del técnico.
Marcelo Tejera cuestionó a Bielsa por las pocas convocatorias de Merentiel en la Selección de Uruguay
Los números reflejan esa situación. Merentiel apenas disputó un partido oficial con la selección uruguaya: jugó 45 minutos en el empate 0-0 frente a Venezuela el 10 de septiembre de 2024 por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial. Desde entonces, prácticamente no volvió a tener participación con la camiseta celeste.
La polémica llega en un momento sensible para Uruguay. El equipo dirigido por Bielsa tuvo un arranque prometedor en las Eliminatorias, incluso con un triunfo resonante ante Argentina, pero luego atravesó un período de irregularidad y tensiones internas tras la Copa América 2024, además del alejamiento de referentes históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani.
Qué dijo Merentiel sobre sus pocas oportunidades en la Selección de Uruguay
A fines de 2025, Miguel Merentiel también se refirió a su situación en la Selección de Uruguay y adoptó un tono autocrítico frente a la falta de convocatorias. El delantero de Boca reconoció que en ese momento no estaba siendo citado y que debía seguir trabajando para mejorar: “Este último tiempo no he sido convocado, por lo que tendré que seguir trabajando y corrigiendo cosas, porque por algo no me están llamando. Tengo que mirar mi futuro con Boca y seguir”.
Además, remarcó que su experiencia en la Celeste siempre fue positiva y que mantiene la paciencia a la espera de una nueva oportunidad: “Siempre me han tratado bien las pocas veces que fui a la Selección. Si no me está llegando la citación debe ser por algo, así que tranquilo, a seguir laburando que ya va a llegar”.