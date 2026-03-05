La impactante revelación sobre el futuro de Miguel Merentiel en Boca y un particular pedido a Riquelme

El repre de Merentiel soltó frases sobre su futuro que festeja el mundo Boca. Y también un mensaje para Riquelme.

La contundente victoria de Boca por 3-0 frente a Lanús en La Fortaleza dejó varias señales positivas. Una de las más importantes fue la gran actuación de Miguel Merentiel, que volvió a mostrar su mejor versión y fue determinante con un doblete en la que, para muchos, fue la mejor presentación del Xeneize en toda la era Úbeda.

El delantero uruguayo ya venía de cortar su sequía en 2026 con un tanto en el empate frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, pero contra el Granate fue una de las figuras. Además de los dos goles, participó activamente del juego, presionó y se movió por todo el frente de ataque como supo hacerlo en sus mejores momentos.

A raíz de esto, quien se refirió al presente y al futuro de la Bestia fue su representante, Marcelo Tejera. El agente reveló que el ex Palmeiras suele recibir propuestas en cada mercado, aunque por ahora ninguna prosperó. “Ofertas por Merentiel hay en todos los períodos de pases. No pudimos avanzar con ninguna oferta que vino. La idea, desde hace ya varios meses, es intentar una mejora de contrato. Porque aparte está demasiado cómodo en Boca, su intención no es salir”.

El importante deseo de Miguel Merentiel con la camiseta de Boca Además, soltó una frase que seguramente traerá un alivio inmenso entre los hinchas, vinculado al fuerte deseo que tiene el goleador en el club. “Si le pregunto, él me dice ‘yo prefiero terminar mi carrera acá en Boca’”, confesó en diálogo con el programa radial Minuto 1, en Uruguay.

De todas formas, Tejera también planteó una situación pendiente con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. "Lo que le he pedido al presidente, sin tener mucha suerte todavía, es una mejora salarial que sea a tono de lo que es Merentiel hoy en Boca", explicó el representante.