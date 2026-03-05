Mazazo para el Vélez de Guillermo Barros Schelotto tras el triunfazo ante Estudiantes que lo dejó puntero

En las últimas horas, se confirmó una noticia que nadie en el mundo Vélez quería escuchar y afecta deportivamente al equipo del Mellizo. ¿Qué pasó?

El gran momento de Vélez después de vencer a Estudiantes y treparse a lo más alto del campeonato sufrió un golpe inesperado. Este jueves, El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ratificó la sanción contra Imanol Machuca y Guillermo Barros Schelotto ya no podrá tenerlo en cuenta.

La resolución ratificó el castigo que había impuesto la FIFA en septiembre de 2025 contra siete futbolistas que habían sido convocados por la Selección de Malasia. Entre ellos, tres argentinos: el delantero del Fortín, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, quienes habían sido naturalizados para representar al país asiático.

La historia del escándalo con la Selección de Malasia: el paso por paso Tras analizar la documentación presentada en el proceso de ciudadanía, la FIFA concluyó que los jugadores habían falsificado papeles. Como consecuencia, decidió aplicarles una sanción de 12 meses sin poder participar en actividades relacionadas al fútbol.

No obstante, todos ellos apelaron la decisión ante el TAS y habían logrado obtener una medida cautelar que les permitió continuar compitiendo de manera provisoria. Sin embargo, el fallo definitivo salió oficialmente hace horas y se confirmó la peor noticia: los futbolistas, incluido Machuca, deberán cumplir la sanción completa y quedaron nuevamente inhabilitados.